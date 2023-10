Riprenderà nel pomeriggio di domani il lavoro degli azzurri, agli ordini di mister Andreazzoli. Sarà ovviamente una squadra che avrà diversi assenti per via delle nazionali, mancheranno infatti dieci elementi in totale. Con la ripresa cercheremo di capire anche le condizioni di Maldini, giocatore che fin qui non può che essere considerato un mistero; l’ex Spezia dovrebbe però ritrovare gradualmente il gruppo e, magari, essere tra i convocati per Firenze. Vista anche l’assenza di Berisha, i prossimi saranno giorni importanti per Caprile, l’ex Bari avrà il non semplice compito di convincere Sicignano ed Andreazzoli per provare a tornare al suo posto.

Anche con le non poche assenze, come detto più volte, questo periodo sarà molto importante per il tecnico massese. Per la prima volta, da quando è arrivato, si trova a non dover avere l’affanno della partita a ridosso. Prima di scendere in campo per il prossimo impegno di campionato, ci saranno due belle settimane piene, dove potrà metter dentro meglio quelle proposte tattiche portate con il suo ritorno. In attesa di conferme ufficiali, ricordiamo che sabato la squadra dovrebbe sostenere un test amichevole contro il Modena. Sarà l’occasione per far mettere in mostra quegli elementi che fin qui hanno avuto poso spazio. Periodo, quello che arriva adesso, davvero importante per cercare di migliorare tutti quegli aspetti che al momento sono deficitari, a partire dal solo gol segnato fin qui.

Il calendario non sembra essere particolarmente amico, visto che la prima sfida sarà il derby di Firenze, contro una squadra che sembra godere di ottima salute. Poi ci sarà l’Atalanta in casa, altra sfida no semplice, cosi come la doppia di trasferta di Frosinone e Napoli. Un passo per volta l’Empoli avrà l’obbligo di recuperare quei punti persi, cercando di ritrovare quella media di un punto a partita.