Si va alla sosta dopo otto turni. Proviamo a fare una fotografia al momento dal punto di vista dei singoli, andando a vedere i due che meglio si sono espressi fin qui, ed i tre (ci sono tre giocatori con la stessa media voto che è la più bassa) che invece appaiono indietro. Per provare a tracciare questo bilancio ci siamo avvalsi della media delle nostre pagelle, prendendo in esame però solo chi abbia preso il voto in almeno il 50% delle gare disputate.

OVER THE TOP

BERISHA – MEDIA VOTO 6,08 : Quando hai negli occhi un marziano come Vicario, è sempre difficile poter essere obiettivi con chi viene dopo. Però Etrit Berisha fin qui sta facendo un lavoro davvero egregio. Nella sfortuna di aver perso per infortunio il portiere inseguito in estate, quello dell’albanese è stato sicuramente un colpo di genio da parte della dirigenza. Alla fine l’unica gara che possiamo definire non sufficiente è quella di Roma, per il resto Berisha si è sempre dimostrato molto affidabile, giocando a Bologna (nonostante i tre gol presi) una gara incredibile. Come abbiamo già avuto modo di dire, sarà davvero curioso capire cosa si vorrà fare adesso che Caprile sta tornando.

BALDANZI – MEDIA VOTO 6,06 : Tommaso da Castelfiorentino è un giocatore indispensabile per l’Empoli. Se escludiamo la gara di Monza, dove ha fatto molta fatica anche solo a trovare la posizione, per lui ci sono stati sempre passaggi positivi. Sicuramente l’inizio di stagione è stato un pizzico più complicato, anche per via di quella tanto discussa posizione. Con l’arrivo di Andreazzoli si sta rimettendo la dove sappiamo possa far male. E’ suo l’unico gol segnato dall’Empoli in queste prime otte giornate.

UNDER THE TOP

CAPUTO – MEDIA VOTO 5,5 : L’attaccante di Altamura, al quale si fatica a dire qualcosa per impegno, è sicuramente svantaggiato da complessivo gioco offensivo che latita. In questo c’è un po’ di fatica anche da parte sua nel provare a mettere quel guizzo in più che lo ha sempre contraddistinto. Due volte la palla l’avrebbe anche messa in porta, in entrambe le occasioni però la posizione non era regolare, e con il VAR purtroppo si fatica a giocare sempre i sui millimetri. Questo è un aspetto che deve migliorare.

CACACE – MEDIA VOTO 5,5 : La prima cosa che si nota del terzino sinistro neozelandese è la discontinuità. Alterna gare discrete a partite da mani nei capelli. Le partite di Monza e, soprattutto, Bologna, sono le due completamente da dimenticare; in entrambe sbaglia in occasione di gol avversari. La miglior prova resta senza dubbio quella contro la Salernitana, dove entra a freddo per sostituire Pezzella, e non sbaglia praticamente niente.

GRASSI – MEDIA VOTO 5,5 : L’ex Parma è uno di quei giocatori che fatica molto ad entrare negli occhi. Da evidenziare però una crescita costante che sta arrivando dalle ultime prove, dove ha sempre riportato una sufficienza. Paga, complessivamente, un avvio di stagione abbastanza incerto, con la gara di Roma (anche se non solo per lui) ad essere un incubo. Il fatto che però le prestazioni siano in crescendo è sicuramente fonte di positività.

GLI ALTRI

Come detto abbiamo preso in esame soltanto quei giocatori che avessero preso il voto in almeno quattro delle otto partite giocate. In queste, oltre ai due già evidenziati, c’è da dire che l’unico altro giocatore con una media sufficiente è Shpendi, che si è sempre guadagnato il suo sei. Guardando un po’ in generale, c’è da evidenziare come un giocatore sempre propositivo sia Ranocchia; l’ex Monza ha preso il voto soltanto due volte, ma uscendo sempre con la sufficienza. Non raggiunge una media del 6 ma un altro giocatore da evidenziare in positivo è sicuramente Cancellieri, che dopo quattro partite non convincenti ha tirato fuori tre prestazioni maiuscole. Da chi invece è lecito attendersi di più, rispetto a quanto visto fin qui, evidenziamo i nomi di Fazzini e Cambiaghi. Ci sono tre giocatori che non hanno preso voto in almeno quattro gare ma che quando è successo, questo, è sempre stato insufficiente: Bastoni, Gyasi, Destro.