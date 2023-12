Domani è in programma la gara Genoa-Empoli e il Ferraris si annuncia gremito come sempre con oltre 30000 spettatori tra abbonati e chi ha acquistato il biglietto ma i sostenitori rossoblù hanno annunciato, attraverso un comunicato della Gradinata Nord, che durante la partita lo stadio resterà senza striscioni o bandiere.

“La gradinata Nord è stata colpita per l’ennesima volta da una dura repressione, questo accanimento nei nostri confronti ci costringe a prendere una seria posizione a riguardo con le parole e soprattutto con i fatti vogliamo far capire che noi non ci stiamo! Sabato 2 dicembre, alle ore 15, in occasione di Genoa-Empoli lo stadio rimarrà spoglio dei suoi colorati striscioni e senza le sue numerose bandiere. Ci sarà comunque tifo incessante per la squadra che, ora più che mai, ha bisogno del nostro sostegno, chiediamo quindi al popolo Genoano di unirsi alla nostra protesta, non portando bandiere, ma usando solo la voce. CONTRO QUESTO SISTEMA CHE CI VUOLE MORTI!”.

La contestazione sarebbe stata organizzata contro una serie di Daspo che ha colpito diversi membri della Nord.