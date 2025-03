Undici gare al termine del campionato significa entrare nella fase finale della stagione. I conti, inutile prendersi in giro, si iniziano a fare, ognuno per il raggiungimento del proprio obiettivo. Nel nostro caso è quello della salvezza ed è quindi logico iniziare ad interrogarsi su quella che potrebbe essere la soglia di sicurezza per non retrocedere in serie B. Andando a riprendere in mano tutte le stagioni di serie A con le venti squadre, con la prima stagione ad essere quella del 2004/05, vediamo che la media storica ci indica i 36 punti come quota salvezza.

Nelle venti stagioni prese in esame, notiamo che soltanto in cinque occasioni non sarebbero bastati i sopracitati 36. La quota più alta la si è avuta proprio in quello 04/05 dove sono serviti 43 punti per stare sereni. Ne sono serviti 40 nel 2007 mentre nella stagioni 2015/16 e 2018/19 ne sono serviti 39. C’è poi il campionato 2012/13 dove sul campo (annata con diverse penalizzazioni) si sono dovuti fare 38 punti per non retrocedere. Gli azzurri si sono salvati lo scorso anno proprio con la quota di 36.

La quota salvezza più bassa è stata toccata nella stagione 2021/22; il Cagliari, terzultimo, ha totalizzato 30 punti con la Salernitana salva a quota 31. Con 31 punti si è salvato anche il Verona nella stagione 2022/23, in quel caso però dopo lo spareggio con lo Spezia. Stando a questi numeri, e sappiamo come poco spesso questi mentono, agli azzurri potrebbero “bastare” 14 punti per essere sereni e strappare il biglietto per la quinta serie A consecutiva.