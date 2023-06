Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è tornato a parlare a Ladyradio dei rapporti tra la società azzurra e quella viola.

Rapporti con i viola?

“Personalmente sono buoni. I giocatori dell’Empoli però probabilmente non interessano o non vengono valutati all’altezza della Fiorentina. Non mi pongo il problema più di tanto, io da 10 anni vendo giocatori a Napoli, Inter e non solo. Ricci al Torino, secondo me insieme a Tonali è il miglior centrocampista giovane in Italia. Per Vicario la Fiorentina non ha mai parlato, forse hanno parlato con l’entourage di Guglielmo.”

Baldanzi?

Tre anni fa Barone mi si avvicinò a Monteboro durante Empoli-Fiorentina e mi disse ‘me lo dai? Ti do 3 milioni’. Noi però non possiamo vendere giocatori del settore giovanile. Penso abbia ancora margine, soprattutto fisico, mi ricorda Dybala. Vorremmo aspettare per lui e Fazzini. Se penso ad esempio a quanto è costato Traorè, che era nostro, al Bournemouth “

Questione stadio?

“La questione stadio non ha avuto seguito. Io avrei visto la Fiorentina ad Empoli un’opportunità, ma ciò non ha avuto invece riscontri per la città e l’amministrazione. Si sono creati problematiche organizzative e politiche. Mi è sembrato di essere l’unico contento ad un certo punto”