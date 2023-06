Con l’arrivo di Paolo Zanetti in panchina l’Empoli ha migliorato notevolmente i suoi numeri in difesa. L’attenzione riposta su questo fondamentale è stato decisivo in alcune situazioni e ha permesso all’Empoli di salvarsi nonostante numeri tutt’altro che perfetti in attacco. Molto merito lo ha avuto lo staff tecnico, ma soprattutto la grande serietà e applicazione dei difensori azzurri. Ismajili era nulla più di un rincalzo, Luperto non era mai stato così decisivo e Walukiewicz veniva da stagioni in chiaroscuro nel Cagliari. Senza dimenticare De Winter, sempre positivo quando è stato chiamato in causa.

L’Empoli perderà De Winter (che tornerà alla casa madre) e probabilmente Tonelli (a fine contratto), ma può contare su tre difensori di sicuro affidamento, per quello che hanno dimostrato nell’ultima stagione. Ciò potrebbe favorire l’inserimento di Gabriele Guarino, prodotto del vivaio azzurro, che si è distinto anche al recente Mondiale Under 20. Il giovane calciatore è molto apprezzato dalla dirigenza, che sa di poter avere tra le mani un giocatore futuribile. E sotto la guida di Zanetti, che ha dimostrato di saper dosare i talenti in ascesa come Fazzini e Baldanzi, Guarino può diventare un potenziale titolare. A Empoli avrà un ambiente famigliare, che conosce bene e che lo farà crescere senza particolari pressioni.

L’Empoli non ha fretta. Per ora Guarino occupa la casella di quarto difensore, ma l’idea è di farlo emergere come i suoi ex compagni di Primavera. Difficile quindi che Accardi si muova per l’acquisto di un difensore centrale: semmai è una scelta che verrà presa più avanti, in sede di ritiro. Al momento sono altre le priorità del club azzurro.