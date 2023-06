C’è stato un momento, breve, in cui la posizione poteva non essere certa. C’è stata poi la netta consapevolezza che non ci sarebbero state variazioni e saremmo andati avanti con lui. E’ arrivato, poi, anche il prolungamento di un anno al contratto. Il sodalizio tra Paolo Zanetti e l’Empoli si è certificato come forte, stabile, voluto e duraturo. L’obiettivo, ormai sbandierato da tutti, è di provare a fare quello che non è riuscito a Cagni ed a Martusciello. Ovvero tenere l’Empoli per almeno quattro stagioni consecutive in serie A.

Ma alla base c’è un progetto ancor più ambizioso. Attenzione, i voli pindarici non ci appartengono e rischiano di provocare l’effetto Icaro. Quello che la società studia, da tempo, è quello di provare a rendere l’Empoli una squadra stabile in serie A. Uno dei discorsi che più volte è uscito all’interno di chiacchierate con la dirigenza, è stato quello del fatto che così come ce l’ha fatta il Chievo, ce la potremmo fare noi. Ci sarebbe anche un modello, estero, che piace molto e che per tante piccole ragioni – i budget però sono molto diversi – potrebbe somigliare a quello di Empoli e dell’Empoli. Un modello che dal basso è riuscito nel tempo ad imporsi anche a livello europeo, con la sua maglia gialla. Ma come detto, i piedi devono essere ben piantati per terra.

Si è però trovata, adesso, la persona giusta. Senza nulla togliere ai tantissimi bravi allenatori che sono passati dalle nostre parti, e senza nemmeno voler esaltare questo a migliore di sempre, è scattato quell’imprinting che non sempre riesce ad esserci. Paolo Zanetti sembra davvero l’uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto. Senza rifilare la tiritera dell’aver portato a casa tutti i risultati chiesti (direte giustamente voi, l’han fatto anche altri), con Zanetti si è innescato a livello interno un concetto empatico che negli ultimi anni – vuoi da una parte, vuoi dall’altra – non c’era stato. E mai come in questa situazione, c’è la sensazione che si possa parlare veramente di progetto a lungo raggio. Le soddisfazioni si cercheranno assieme, cosi come la crescita, la consapevolezza e tutte quelle cose che adesso sono soltanto nelle teste con la forte voglia di tramutarle in fatti.