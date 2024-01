Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto a Radio Sportiva dopo il successo di ieri con il Monza.

Sulla proposta di una giornata di campionato totalmente all’estero:

“Penso sia una riflessione da fare nelle dovute sedi. Tirarla fuori in questo punto del campionato è assurda, di problematiche ce ne sono tante. E’ una decisione da condividere con i tifosi, da decidere a campionato fermo, anche nel presentare una campagna abbonamenti per la stagione successiva. Il calcio è dei tifosi, basta vedere la risposta anche in Inghilterra sul tema Superlega. E’ una bischerata tirare fuori questo tema in questi momenti, utile solo a fare confusione. Bisognerebbe dare sicurezze e messaggi di un certo tipo, tirarla fuori ora non è opportuno”.

Sulla vittoria con il Monza subito dopo il cambio di allenatore:

“Una boccata d’ossigeno, sembravamo avviati a una malattia irreversibile. Siamo malati, ma c’è speranza di guarigione. Ho avuto il dispiacere di mandare via Zanetti e forse ancora di più Andreazzoli. La squadra faceva prestazioni convincenti ma era sempre mancato un qualcosa. Se la squadra non risponde alle aspettative non è colpa degli allenatori, ma nostra. Certi presupposti li abbiamo creati noi: crediamo di poter trovare in Nicola quello che serve per tirare fuori certe cose dai nostri calciatori, ieri la prestazione è stata studiata, non è stata casuale e la squadra sapeva cosa fare. Ora ci interessa il lavoro settimanale, ricominciamo”.

Su Davide Nicola:

“A lui c’è da chiedere la salvezza: è una missione difficile ma ha esperienza e conoscenze per farlo, mi piace il suo modo di intendere la professione. La vittoria ci deve stimolare a trovare argomenti e energie”.

Su Zurkowski, autore di una tripletta con il Monza:

“E’ un ragazzo legato al nostro ambiente, alla città. Noi abbiamo un ambiente particolare, provinciale e familiare: lui vorrebbe giocare sempre qua. Sono cose che ti fanno dare qualcosa in più. Questa è un’annata decisiva per noi ma anche per lui, per il suo futuro. E’ un po’ il piatto che proponiamo ai nostri calciatori: per Zurkowski è un inizio importante, ora speriamo non esaurisca la sua vena. Il riscatto? Ragionamenti che non fanno parte delle priorità per il momento”.

Sull’operazione per portare Niang:

“Ci proviamo”.