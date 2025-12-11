A margine del brindisi di Natale organizzato oggi dall’Empoli, il Presidente azzurro Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente:
“Sono contornato da un’ambiente speciale, che sia nella vittoria che nella sconfitta mantiene equilibrio. I nostri tifosi sono sempre un valore aggiunto e quello ci aiuta nel superare le difficoltà. C’è da augurarsi un futuro bello come nell’ultimo decennio. Con numeri limitati ci siamo regalati tante soddisfazioni. Quando mi guardo indietro ripenso a quello che abbiamo vissuto e sono felice di quello che abbiamo fatto con il sostegno di tutto l’ambiente.”
Quando tornerete in Serie A?
“Non lo so. Allo stato attuale avevamo discrete ambizioni, però, se analizziamo bene la squadra è molto giovane. Le ambizioni si stanno confrontando ora con il lavoro da fare. Dionisi sta lavorando con grande dedizione e i ragazzi stanno crescendo. Vedremo quale sarà la nostra dimensione a primavera.”
N.1 💙
Fabri zio sei un grande, sei nella storia di Empoli ed hai tutta la mia stima, mi permetto di darti un consiglio, stai più vicino alla tua gente, fatti sentire di più dai tuoi tifosi… SENSO DI APPARTENENZA da trasmettere il più possibile e sotto con lo stadio. Grazie di tutto.
🤣🤣🤣 vi basta un bacino a natale per dimenticare le offese
Da oltre 30 anni ci fa sognare come si può non riconoscerglielo, credo che in tutto questo tempo qualche uscita scomposta ci possa stare …e soprattutto si possa perdonare, chi è che non sbaglia mai ?È talmente più grande il bene che ha fatto a questa tifoseria che ogni paragone è fuori luogo, te piuttosto che sei contro la società a prescindere, in ogni dove, contro il pre sidente, contro la società, contro la figlia e chi più ne ha più ne metta …ma che ti hanno fatto? Devono avertela fatta davvero grossa ! Ti do un consiglio Signor Tirchio: compra l’Empoli e sicuramente farai meglio oltretutto senza offese.
o quali sarebbero le offese? essere stati costretti a vedere serie a e serie b per 25 anni?
fa bene alcuni finti tifosi sono dei disagiati non ha tutti i torti
EMPOLI FBC una società presa da esempio da tutta ITALIA.GRAZIE FABRIZIO.
Grande…. facciamo 15 anni
Personalmente penso che solo il fatto di avere lo stesso Pres da oltre 30 anni della stessa citta’ (unici in italia??polesse) basta a esserne orgoglioso.
Se poi ci metti 17 Camp di A..altrettanti di B…una qualificazione Uefa…fior di allenatori e giocatori sfornati presi da i nulla e oggi a fare i protagonisti nelle Big…puo bastare? se poi ha sbagliato qualcosa…ci puo’ stare. Chi non sbaglia niente e mai ….scagli la prima pietra.
Pero’ si sa…l’invidia e la gelosia sono una brutta bestia…eh o. Dispiace x chi la prova.
Quindi…LUNGA VITA AL PRES E SEMPREESOPRATTUTTOSOLOFORZAEMPOLI
Xche’ i discorso e’ proprio questo…SOLO chi ha l’Empoli come UNICA squadra comprende …i doppioni si sa….ROSICANO. GLIE COSI’….stoppe
Ha detto bene: manteniamo l’ottavo posto fino a marzo aprile e poi sprintiamo!
Lo Stadio rimane una pecca se poi dopo tanta attesa fai tutto meno che ridare un po’ di dignità ai tifosi…
Ok abbiamo perdonato tutto ma anche lui non e che per i tifosi si sia sbellicato , il fatto sportivo e il numero uno io che non spenda per certi bubboni lo approvo , molto probabilmente e come dico io non tutta e sua la colpa se i gruppi stanno zitti , guarda Carrara hanno chiesto e gli e stato dato chi tace acconsenta , e forse ha ragione pure lì…
infatti siamo Ultras da poltrona non hanno un minimo di dignità altro che cantare per i diffidati ..
Vi sto che pensate vada contro , io rimango quello che so accontentava di Cerri l’unico …
Mi ricordo anche che ero uno dei pochi a essere non favorevole all’acquisto del biondino La Gumina …
non ricordo se sbaglio sera in 2 massimo 3…
È vero che i campionati si decidono a primavera, ma non possiamo vivacchiare tutto l’inverno secondo me
Soprattutto con un mercato non fatto a modino….