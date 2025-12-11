A margine del brindisi di Natale organizzato oggi dall’Empoli, il Presidente azzurro Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente:

“Sono contornato da un’ambiente speciale, che sia nella vittoria che nella sconfitta mantiene equilibrio. I nostri tifosi sono sempre un valore aggiunto e quello ci aiuta nel superare le difficoltà. C’è da augurarsi un futuro bello come nell’ultimo decennio. Con numeri limitati ci siamo regalati tante soddisfazioni. Quando mi guardo indietro ripenso a quello che abbiamo vissuto e sono felice di quello che abbiamo fatto con il sostegno di tutto l’ambiente.”

Quando tornerete in Serie A?

“Non lo so. Allo stato attuale avevamo discrete ambizioni, però, se analizziamo bene la squadra è molto giovane. Le ambizioni si stanno confrontando ora con il lavoro da fare. Dionisi sta lavorando con grande dedizione e i ragazzi stanno crescendo. Vedremo quale sarà la nostra dimensione a primavera.”