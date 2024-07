E’ ancora incerto il futuro del centrocampista Youssef Maleh, rientrato a Lecce dopo il prestito a Empoli della passata stagione che lo ha visto tra i protagonisti con 34 presenze e soprattutto con la fiducia di tutti e tre gli allenatori che si sono alternati sulla panchina azzurra(Zanetti, Andreazzoli e Nicola). Ricordiamo che l’Empoli a fine stagione non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Da capire ancora se l’Empoli potrà effettuare un nuovo tentativo per il giocatore, magari a condizioni economiche più vantaggiose.

Intanto il Responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, nel giorno della conferenza di presentazione alla nuova stagione ha fatto il punto proprio sul centrocampista marocchino.

Maleh?

“Diamo priorità alle caratteristiche dei giocatori che vuole Gotti per un impianto di gioco in equilibrio. Maleh a Empoli ha sempre giocato in Serie A con tre allenatori. Però evidentemente quando lo abbiamo preso c’erano esigenze per un giocatore con quelle caratteristiche, quindi lo abbiamo preso. Ora magari l’allenatore vuole altre caratteristiche e dobbiamo compensare”.