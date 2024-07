L’Empoli continua la sua preparazione estiva, arrivando oggi al secondo giorno di allenamenti. Il focus della giornata è stato l’inizio delle prove tattiche e, come prevedibile, mister Roberto D’Aversa ha subito imposto la sua impronta: difesa a quattro. Tra i protagonisti della giornata sul campo c’è stato anche Francesco Caputo, tornato ad allenarsi con il gruppo. Sebbene sia ancora troppo presto per formulare giudizi definitivi, le prime impressioni sono positive.

Un aspetto che non è passato inosservato è la condizione fisica di Liam Henderson e Nicolas Haas. Entrambi i centrocampisti sembrano aver mantenuto un’ottima forma durante la pausa estiva e stanno mostrando grande impegno e dedizione negli allenamenti, quasi come se non avessero mai lasciato il gruppo. Interessanti i primi spunti tattici offerti da Ekong, che si è distinto per alcune giocate offensive degne di nota.

La preparazione dell’Empoli continua a ritmo serrato, con l’obiettivo di presentarsi pronti e competitivi all’inizio della nuova stagione. I prossimi giorni, in attesa del mercato, saranno fondamentali per affinare gli schemi di gioco e consolidare l’intesa tra il nuovo mister ed il gruppo.