Oggi Martedì 9 Luglio è iniziato ufficialmente verso le 9:30 il ritiro della squadra Primavera dell’Empoli. Dopo la stagione scorsa in cui è sfumato negli ultimi due mesi di campionato l’obiettivo playoff, oggi si ricomincia a lavorare in quella direzione con tanti volti nuovi e qualche giocatore che ha già fatto bene nella categoria. Il primo allenamento è stato per lo più di riattivazione del corpo dei giocatori e lavoro sulla tecnica di base per riprendere confidenza con il pallone.

Di seguito la lista dei giocatori presenti oggi in ritiro, aspettando anche eventuali mosse sul mercato, e lo staff tecnico che accompagnerà il confermato mister Birindelli in questa nuova avventura. Come si può vedere sono stati aggregati diversi ragazzi del 2007, ovvero quell’under 17 che è andato vicino all’impresa di vincere il campionato la passata stagione, e persino Campaniello che è del 2008.

GIOCATORI

PORTIERI – Poggiolini (06), Vertua (06), Viti (07)

DIFENSORI – Falcusan (06), Mannelli (05), Moray (06), Parente (06), Pauliuc (06), Kurti (06), Rugani (07)

CENTROCAMPISTI – Bacci (05), Bacciardi (06), Barsotti (06), Cesari (05), El Biache (05), Lauricella (07), Majdandzic (05), Matteazzi (05), Orlandi (07), Stickler (05), Tatti (06), Tempre (06), Vallarelli (05)

ATTACCANTI – Campaniello (08), Longo (06), Monaco (07), Popov (07)

STAFF TECNICO

ALLENATORE – Alessandro Birindelli

ALLENATORE IN SECONDA – Luca Fiasconi

MATCH ANALYST – Thomas Giani

PREPARATORE DEI PORTIERI – Matteo Fantozzi

PREPARATORE ATLETICO – Nicola Ricca

MEDICO – Dott. Jacopo Giuliattini

FISIOTERAPISTI – Matteo Bini, Alessandro Maggini

Da segnalare anche dei cambiamenti nel formato e nelle regola di questo campionato Primavera 1 2024/2025. Anzitutto da quest’anno le squadre torneranno ad essere 20 e non più 18, motivo per il quale nella scorsa stagione è retrocessa solo una squadra, e a rischiare il posto saranno le ultime 3 con la terz’ultima che dovrà affrontare fuori casa la quart’ultima in una gara secca, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà direttamente ai rigori. Questo però non avviene nel caso in cui i punti di stacco tra la 17° e la 18° siano almeno 10, in quel caso si procede senza playout e a scendere di categoria saranno le ultime 3. La 19° e la 20° invece retrocederanno direttamente. Le squadre ad accedere ai playoff saranno sempre le prime 6 con la prima e la seconda che saranno qualificate direttamente alle semifinali come teste di serie, mentre le altre si sfideranno con il seguente schema:

GARA 1 – 4ª CLASSIFICATA VS 5ª CLASSIFICATA

GARA 2 – 3ª CLASSIFICATA VS 6ª CLASSIFICATA

In caso di parità nei 90 minuti passerà la squadra meglio classificata in stagione regolare. Dopo si procederà con i seguenti incontri:

1ª CLASSIFICATA VS VINCENTE GARA 1

2ª CLASSIFICATA VS VINCENTE GARA 2

In questo caso non ci sarebbero supplementari ma direttamente i rigori.

Cambiano anche le regole di partecipazione dei giocatori al campionato Primavera 1 che si basano meno sull’età, visto che il fuori quota è uno solo ed è senza limiti di età(può giocare solo la stagione regolare ad eccezione delle ultime 5 partite), quanto sull’essere “local” e/o convocabili dalla Nazionale italiana. In particolare i giocatori potranno essere massimo 22 di cui almeno 8 “local”, cioè che dai 12 anni in poi siano stati tesserati per 2 stagioni anche non consecutive con la loro attuale squadra e che nel frattempo siano stati tesserati con un’altra squadra purchè affiliata alla FIGC, e 8 giocatori aventi tutti i requisiti necessari per essere convocati nelle rappresentative nazionali italiane. Viene inoltre alzato il limite di età massimo da 19 a 20 permettendo alle squadre di lasciare i giocatori qui un anno in più. Si ha dunque un passaggio da Under19 a Under20.

Non ci resta che augurare ai nostri ragazzi e allo staff un buon lavoro con la speranza di assistere ad una stagione di livello.