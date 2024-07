Nelle ultime ore, il nome di Liberato Cacace, terzino sinistro neozelandese in forza all’Empoli, è stato accostato a un possibile interesse dello Sparta Praga. La notizia, riportata da uno dei numerosi siti specializzati nel calciomercato, non ha ancora trovato conferme ufficiali, ma non si può escludere che la prima squadra di Praga stia realmente monitorando il giocatore.

Cacace, che ha attirato su di sé gli sguardi di alcuni club durante questa sessione di mercato, potrebbe rappresentare una delle cessioni entro la fine del mercato. Su di lui c’è sempre l’interesse del Palermo, ma non è da escludere che il club ceco ci possa realmente pensare.

Al momento non vi siano trattative in corso, questo lo possiamo dare per certo.