Una delle priorità del nuovo Empoli – lo ha rimarcato anche il ds Gemmi nella conferenza stampa di presentazione – è trovare un nuovo portiere affidabile, qualcuno che sia in grado di rimpiazzare egregiamente Elia Caprile. Si sono fatti e si stanno facendo tanti nomi, ma finora la dirigenza azzurra non ha ancora tentato l’affondo per nessuno. Il dilemma è se prendere un calciatore più esperto, già conoscitore del campionato italiano, o un giovane di belle speranze: tra questi due profili “litiganti” potrebbe “godere” un terzo, ossia un portiere di età media, proveniente da un campionato estero.

Stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, l’Empoli sarebbe interessato a Anthony Racioppi, estremo difensore svizzero classe ’98 attualmente in forza allo Young Boys. La sua carriera si è svolta prevalentemente in Francia, al Lione e al Digione, ma da due anni Racioppi è tornato in patria. In due stagioni – in entrambe lo YB ha vinto il titolo – si è alternato spesso con l’altro portiere Von Ballmoos e nel settembre 2023 è stato convocato nella Nazionale maggiore senza tuttavia esordire. Vanta anche numerose presenze internazionali, tra Europa League e Champions League.

Racioppi è un nome a sorpresa ma potrebbe avere le doti giuste per difendere la porta azzurra: ancora giovane, esperto, relativamente poco costoso.