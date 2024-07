Il Bologna ha messo a segno un colpo di mercato importante assicurandosi le prestazioni di Cambiaghi, talentuoso attaccante che lascia definitivamente il mondo azzurro per unirsi ai rossoblù. Dopo settimane di voci e speculazioni, con club di alto profilo come Napoli e Lazio che hanno seguito con interesse l’evolversi della situazione, alla fine è stato il Bologna a spuntarla. La società emiliana, che il prossimo anno farà il suo esordio in Champions League, ha dimostrato ancora una volta la sua ambizione.

Era ormai chiaro che per Cambiaghi non ci sarebbe stata una terza avventura con gli azzurri. Le sue prestazioni convincenti hanno infatti evidenziato la necessità di un salto di qualità. Il trasferimento al Bologna rappresenta quindi un riconoscimento meritato per il giocatore, che avrà ora l’opportunità di competere ad alti livelli e di misurarsi con la prestigiosa vetrina europea della Champions League. Il giocatore è stato pagato 10 mln + bonus.

Buona fortuna Nick!!!