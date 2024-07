Tifosi azzurri state pronti perchè dalla settimana prossima scatterà la campagna abbonamenti !!! Uno dei momenti più attesi da tutti i veri cuori azzurri è indubbiamente quello del lancio della campagna abbonamenti, per poter andare subito a ri-fidelizzare la fede nei confronti della squadra. E l’appuntamento è davvero dietro l’angolo.

Non c’è ancora una data precisa, anche perchè qualche giorno prima ci sarà un’altra interessante situazione che riguarderà tutto il popolo azzurro. Però, da martedi prossimo, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per il lancio della campagna. Ovviamente vi informeremo almeno un giorno prima per poter essere allienati al “click day”.

E’ tutto ancora rigorosamente top secret, sia per quanto riguarda il claim commerciale, sia per quanto riguarda il discorso legato ai prezzi.