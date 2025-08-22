A cura di Claudio “Freccia”

Gruppo principale : Ultras Padova.

Altri Gruppi/compagnie esistenti : Appartenenza Biancoscudata, Educazione Padovana, Camposampero Hangover Biancoscudata, Padova 1910 Este, Provincia Agitata, Padova 1910 Amissi, Bassa Padovana, Padovani, Ad Honorem Civitatis, Biancoscoppiati, Pantere Security, Campodarsego, Luppoli Scudati.

Curiosità : -In un comunicato congiunto firmato Appartenenza Biancoscudata, Ultras Padova e Educazione Padovana, del 18 luglio 2025, viene reso noto che tutti i Gruppi rientreranno all’’Euganeo’ quando vi sarà un settore dedicato, prima la nuova “Fattori” poi la Curva Sud, e gli abbonamenti non verranno sottoscritti ora ma solo in concomitanza dell’apertura di cui sopra. Un anno fa, di questi tempi, veniva comunicata la sofferta ma ponderata decisione di non abbonarsi, disertando tutte le partite del Padova allo stadio ‘Euganeo’, scelta forte, sofferta, ma quanto mai consapevole. In tema stadio, per amore del Biancoscudo, hanno sempre mandato giù bocconi amari, consapevoli di esser di fronte a una struttura fatiscente, esteticamente orribile, mai pensata e ragionata per il calcio, priva di servizi minimi adeguati e di collegamenti alla città. Svanito il miraggio “Plebiscito”, altro impianto cittadino utilizzato per il rugby, molto più raccolto e a misura d’uomo, il quale forse sarebbe risultato la soluzione migliore per il Calcio Padova e i suoi sostenitori. Poi, senza perdersi in una triste quanto tragicomica escalation di colpi di scena burocratici e giudiziari, guarniti da prese per il culo di mezza Italia, i tifosi si sono resi conto d’aver raggiunto davvero il capolinea, un punto di non ritorno. Una curva bloccata, adibita a cantiere a cielo aperto sotto sequestro, con tempistiche di conclusione dei lavori lanciate a caso come dadi, e una Tribuna “Fattori” settore obbligato degli ultimi anni, in cui bene o male la tifoseria era riuscita a creare uno zoccolo duro ed un discreto entusiasmo. E la Società? Eternamente distante, asettica, indisposta al grido di aiuto degli ultras, che si rendono conto di non essere ormai altro che dinamiche obsolete, superate a favore di un mondo che viaggia verso una direzione totalmente aziendalista, in cui la loro figura è confinata a quella di clienti utilizzatori. Durante la stagione 2024/25 sono state attivate varie forme di protesta da chi, praticamente quasi tutti i padovani e in particolare gli ultras, considera lo stadio “Euganeo” non degno di una piazza come Padova. Lo stadio attuale è particolarmente odiato dalla tifoseria padovana, ma si può dire dall’intera città. In un anno intero si è visto di tutto, si sono visti additare di non voler bene al Padova, li hanno invitati a rimanere fuori per sempre quando la squadra senza di loro andava bene, salvo poi implorare il loro rientro quando la cacca galleggiava ad alta marea. Si sono imposti di tenere duro perché convinti che solo un’azione di rottura così audace avrebbe obbligato tutti ad affrontare il tangibile, eterno problema ‘Euganeo’ e aprire gli occhi su questa barzelletta di struttura. Ad oggi, seppur distanti da quella che dovrebbe essere la normalità, vediamo dei passi avanti: i lavori sono ripartiti e abbiamo una data certa della loro finei. Nel contempo, appare concreta la creazione di un settore popolare, in zona ex Tribuna “Fattori”, che consentirebbe di fare il tifo con un minimo di senso. Gli ultras sentono il dovere, rivolgendosi anche ai tanti giovani e giovanissimi che si sono avvicinati a tale comunità e maglia, di scrivere una nuova importante pagina di una tifoseria che ha sopportato davvero tanto ma che forse inizia a vedere un po’ di luce, consapevoli che la battaglia non sia finita si riservano qualsiasi tipo di nuova protesta, anche clamorosa. Lo stadio fa ancora schifo e gli ultras non intendono abbassare la guardia, pretendendo sincerità, serietà e rispetto. -Il Calcio Padova è tornato in Serie B al termine di una sfida estenuante, all’ultimo punto, con il L.R.Vicenza, il 25’aprile 2025. Un risultato atteso dalla città: la festa è esplosa in centro, il pullman della squadra è passato tra due ali di folla, in mezzo a tanta gente in delirio tra bandiere e fumogeni. La tifoseria organizzata è rimasta fuori dall’’Euganeo’, tenendo la barra dritta, realizzando iniziative concrete a supporto delle sue ragioni, riempiendo e colorando tutti i settori ospiti del girone, facendo quadrato attorno alla squadra nei momenti di difficoltà. Una promozione meritata quindi per chi è senza casa da 30 anni. -In questi ultimi mesi l’instancabile gruppo di volontari ha portato con entusiasmo i valori dell’associazione Puzzle nelle scuole e nelle realtà del territorio. -Il 21 giugno 2025 è andata in scena una partita di solidarietà: in campo le glorie dello spareggio per la Serie A e i protagonisti della promozione dalla Serie D. Una partita del cuore con lotteria finale: in palio le maglie celebrative indossate negli anni dai nomi più famosi del Padova. Grazie alla generosità dei tifosi sono stati raccolti 1.800 €. che andranno a sostegno dei progetti della Pediatria di Padova. -Sabato 31 maggio 2025 è andato in scena “Appiani in festa”. Nel programma, tra le varie cose, Mostra Maglie Storiche, Aperitivo Biancoscudato, Rock Night, Presentazione dell’interessante libro “Chi tifa prega due volte”. -Il 17 maggio scorso si è svolto il Weekend Biancoscudato. La “Favelas”, casa degli ultrà, è operativa per Padova-Virtus Entella, valida per la Supercoppa di Serie C, con birra e cucina. Festeggiamenti postpartita con squadra e staff. -Grande esodo di 2.000 cuori biancoscudati in un tripudio di bandiere a Trieste, ripetuto a Lumezzane all’ultima giornata, dove è potuta partire la festa. -Nell’aprile 2025 la comunità padovana piange un volto storico del tifo cittadino, baluardo della padovanità, vero cuore Biancoscudato, il mitico Sivori. Mentre il 18 marzo 2024 era scomparso un altro volto conosciuto, Ricky. -Sabato 15 febbraio ’25 il popolo padovano è chiamato a raccolta per sostenere i ragazzi durante la rifinitura prima del derby col Vicenza. La sfida coi biancorossi del giorno dopo è sicuramente la partita dell’anno, visto il blasone di entrambe le società e il valore delle tifoserie. L’ambiente al “Menti” è carico, l’adrenalina a mille, il colpo d’occhio davvero notevole. I padovani organizzano una bellissima coreografia, con un telo centrale e tante bandiere biancoscudate a contorno. Il tifo è di grande livello, con cori forti che si alternano a quelli vicentini. Il Padova va sotto, ma quando tutto sembra perduto, oltre il 90° arriva il pareggio che fa letteralmente esplodere il settore ospiti. I vicentini espongono la pezza “Padovani merda dell’Euganeo”, parafrasando quella esposta dai biancoscudati “Euganeo merda di Padova”. -Il 29 gennaio scorso la città si risveglia vestita di 115 poster celebrativi. Con questa azione notturna i ragazzi della curva omaggiano l’anniversario della nascita del Biancoscudo, avvenuta nel 1910. Ritrovo per far festa presso l’enoteca Santa Lucia, colorate le vie del centro. -Ogni volta che rientrano ragazzi da diffide vengono omaggiati da degli striscioni. Esposto fuori lo stadio nell’agosto 2024 lo striscione “Senza scorta, senza paura, senza rimorsi. Diffidati Padova nessuna resa!”. -Gli Ultras e l’Associazione Sportiva Vecchio Appiani il 2 gennaio 2025 han consegnato all’Ospedale pediatrico di Padova, il materiale didattico e ludico raccolto durante il mese di dicembre nelle partite casalinghe con Triestina, Atalanta U.23 e Lumezzane. -Da sabato 21 settembre 2024 inizia il progetto “Padovani on tour”, che periodicamente tocca le realtà di provincia con aperitivi e varie iniziative, durante la stagione 24/25. Iniziativa volta a creare aggregazione ed a rinvigorire la presenza del tifo fuori dalle mura cittadine. -Il 15 giugno 2024, al vecchio stadio “Appiani”, mai troppo rimpianto e praticamente l’unico riconosciuto dai padovani, a distanza di 30 anni dall’impresa, serata speciale per commemorare la storica promozione in Serie A nello spareggio di Cremona. La giornata è a scopo benefico: al termine di una partita puramente commemorativa, le repliche delle maglie vengono messe all’asta, col ricavato a favore dell’Ospedale pediatrico di Padova.

Politica : Nettamente destroidi. Settore : Tribuna Fattori.

Un po’ di storia : Il movimento ultras a Padova attecchisce piuttosto tardi, verso la fine degli anni ’70. Nel 1979 nasce il primo gruppo ultras, il “Magico Padova”, per opera di Francesco Zambolin, meglio noto come “Sivori”, scomparso da poco. Nel 1981 nascono i “Leoni della Nord”. Due anni dopo nasce lo storico gruppo degli “HAG – Hell’s Angels Ghetto”, che per vari motivi non esiste più, fondendosi nel tempo con altri gruppi. Nel 1995 nasce la “Juventude PD”, nel 2001 nascono l’”ACP 1910” e il “Fronte Opposto”. Importante nel 2014 la nascita di “Educazione Padovana”, che nel 2024 ha festeggiato i dieci anni di attività. Nel 2016 nascono gli “Ultras Padova”, attuale gruppo guida. Negli anni pionieristici si ricordano anche i “Ragazzi della Nord” e gli “Ultras”. Il resto è storia dei giorni nostri.

Amicizie : Palermo : i primi contatti nel 1983/84, gemellaggio che non si fonda solo sulla politica ma è ben radicato e coinvolge le due intere tifoserie. Nasce da una vacanza di 5 ragazzi padovani in Sicilia, che conobbero casualmente alcuni ultras rosanero, appartenenti ai Commandos Aquile, con cui strinsero amicizia. Il 20 novembre 1983 a Padova nasce un rapporto di forte rispetto grazie a questi “contatti estivi”, ma ancora non si poteva parlare di gemellaggio. Quello fu l’unico incontro in tutti gli anni ’80 tra le due squadre, che si ritrovarono di fronte dopo tanto tempo nella stagione 1991/92 e, anche se le cose erano cambiate all’interno delle due curve, furono proprio alcuni ragazzi della “nuova generazione”, quelli di Piazza Cavour, a riprendere i contatti coi rosanero, memori dell’amicizia nata anni prima. L’8 dicembre ’91 all’Appiani, nasce ufficialmente, dopo anni di “fidanzamento”, il gemellaggio ufficiale coi siciliani. Nel maggio 1994, ultima gara del Padova all’’Appiani’, bandierine biancorosse nel settore riservato ai tanti tifosi rosanero e sciarpe del Palermo nella Nord padovana, per una strana varietà cromatica. Negli ultimi tempi la tifoseria veneta ha stretto una forte amicizia coi tifosi dell’ Ascoli e con gli inglesi del Leeds . Altri rapporti di amicizia non ufficiali ci sono poi con le tifoserie di Torres e Varese .

Ex-gemellaggi : Modena : con gli emiliani nell’81, in occasione di un match all’’Appiani’, nasce forse il primo gemellaggio ufficiale degli ultras padovani, quando le due tifoserie scesero in campo sventolando i propri vessilli in segno d’amicizia. Il rapporto però durò molto poco, per trasformarsi, dal 1985/86, in una feroce ma sempre leale rivalità, anche perché, poco dopo, i padovani strinsero amicizia coi bolognesi e i canarini coi veneziani, acerrimi rivali dei padovani. Bologna : importante rapporto risalente al 1984. Per capire quanto il legame fosse profondo basti pensare che Padova-Bologna è tutt’oggi considerato il legame più forte mai avuto assieme a quello coi palermitani. Ebbe inizio dai rapporti cordiali che alcuni vecchi ultras degli Hell’s Angels Ghetto avevano coi bolognesi, anche per la comune rivalità verso i vicentini, e per anni le due tifoserie si scambiarono visite e aiuti in occasione dei vari derby e trasferte dei rossoblù a Vicenza. Il rapporto rimane vivo fino a fine anni ’90. Nell’87/88, 5mila padovani invadono Bologna per rinnovare il gemellaggio, rinnovato poi l’ultima volta nel 91/92. I vecchi del Ghetto legati ai bolognesi, passano la mano ai giovani di Piazza, che al contrario legano coi palermitani. Quell’anno classico giro di campo coi bandieroni, ma qualche gruppo bolognese (Mods in primis, ma anche parte dei Forever Ultras) e diversi padovani della nuova generazione iniziano a storcere il naso. La storica amicizia inizia a scricchiolare, per sciogliersi definitivamente dopo pochi anni, e gli “incontri ravvicinati” avuti coi rossoblù nel 1993 in Coppa Italia sotto la curva bolognese e due anni più tardi in un autogrill, padovani di ritorno da Napoli e loro da Salerno, non fanno altro che accentuare la rottura. Si perdono nella notte dei tempi le amicizie con Civitanovese (anni ’70) e Campobasso (primissimi anni ’80).