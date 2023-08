La squadra prosegue il lavoro in preparazione alla gara che si giocherà domenica sera in casa contro la Juve. Una doppia seduta quella che oggi mister Zanetti ha fatto svolgere ai suoi. Esercitazioni mirate per reparti nella mattina, tattica con partitelle a tema nel pomeriggio. Carte completamente mischiate sia per la comprensione di quello che potrebbe essere l’undici anti-Juve, sia per quello che potrebbe essere il modulo tattico adoperato. Nelle partitelle a tema, il mister ha sempre impiegato sette giocatori di movimento con le sponde.

Da segnalare un clima più teso nel corso della seduta mattutina con il mister a richiamare più volte il reparto difensivo. Mattia Destro è già in campo (il primo allenamento è stato ieri) ed ha svolto tutta la seduta. Un Destro che appare più asciutto rispetto a quello che ha terminato la scorsa stagione, anche se per adesso non ha la scioltezza dei compagni. Di contro dobbiamo raccontare che Piccoli non ha preso parte alla seduta pomeridiana. Si è rivisto Maldini che si è allenato a parte nella zona ex-pallone, con lui anche Crociata ma per motivi diversi. Da segnalare una bella seduta di allenamento sia da parte di Gyasi che di Cancellieri, due che non hanno fatto benissimo a Monza. Regolare allenamento anche per Berisha, ma scopriremo solo alla vigilia chi sarà il titolare.

La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio alle 17:00, Venerdi e sabato sedute a porte chiuse.