Il tassello definitivo, alla novità di mercato emersa nella tarda serata di ieri, si è messo questa sera con l’assenza all’allenamento. Roberto Piccoli si sta per trasferire al Lecce e già nella giornata di domani dovrebbe fare, con i salentini, le visite mediche. Nella giornata di oggi è arrivato l’ok da parte dell’Atalanta che, come proprietaria del cartellino, aveva voce in capitolo su questa cessione. Ovviamente Piccoli si trasferirà in giallorosso con la stessa formula con cui era arrivato ad Empoli.

Quello di Piccoli, scuserete il gioco di parole, va considerato un piccolo fallimento. Giocatore seguito da tempo, voluto ed arrivato nello scorso gennaio con una formula che ne avrebbe dovuto fare il titolare per questa stagione. Ed invece, dopo essere stato osservato per tutta la preparazione, e le prime gare ufficiali, viene mandato altrove. Ricordiamo che per lui c’era il prestito fino a giugno 2024. Per lui, con la maglia azzurra, sedici presenze con due gol ed un assist. Al momento si registra con maggiore certezza solo questo movimento, ma il tutto dovrebbe rientrare nel discorso che porterà ad Empoli Maleh.