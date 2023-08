Paolo Zanetti sta per riabbracciare un suo vecchio pupillo. Youssef Maleh è sempre più vicino ad approdare in azzurro dal Lecce, mettendosi cosi a disposizione dell’allenatore con cui ben ha fatto a Venezia. Ricordiamo che in arancioneroverde, Maleh giocava da mezzala sinistra nel 4-3-3. Come scritto nella serata di mercoledi 30 agosto, Piccoli non si è allenato e sta di fatto partendo per raggiungere Lecce. Nella giornata di domani lo stesso dovrebbe fare, al contrario, il classe ’98 nato in provincia di Bologna.

Le ultime ora ci raccontano di un accordo trovato tra le parti, anche se non è ancora definita totalmente la formula. Il Lecce starebbe provando ad inserire un obbligo di riscatto, mentre l’Empoli non vorrebbe andare oltre il diritto. Da capire anche se il prestito sarà oneroso, visto che i salentini hanno da poco sborsato 5,5 milioni per il giocatore che non rientra nei piani del nuovo allenatore. Tutti dettagli che nelle prossime ore dovrebbero essere definiti. La sensazione è che entro la serata di domani si possa andare con l’ufficialità, al massimo venerdi.