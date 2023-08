La Juve si prepara per la trasferta di Empoli con l’obiettivo di tornare al successo dopo il pari mal digerito con il Bologna. Come ci raccontano dalla Continassa, la squadra si sta allenando con il gruppo al completo. Soltanto De Sciglio è fuori, per lui è previsto il rientro a gennaio 2024. Ci sono buone possibilità che in porta torni Szczesny.

L’unico reale dubbio di Allegri è in mezzo al campo con un ballottaggio tra Miretti e Fagioli. Ad Udine è partito titolare il primo, con il Bologna il secondo. Per il resto, con il 3-5-2, dai colleghi bianconeri non sono attese particolari novità. La linea di difesa dovrebbe essere composta da Danilo, Bremer ed Alex Sandro. Weah e l’ex Cambiaso dovrebbero essere i due esterni di centrocampo, Locatelli (la sorpresa potrebbe essere Pogba) a far da regista e Rabiot e Miretti interni. Chiesa e Vlahovic di punta.