Gli Azzurri si sono allenati nel pomeriggio di ieri, mercoledi, in vista dell’affascinante sfida che ci attende sabato. Quello con la Juve sarà un banco di prova per testare il polso alla squadra, dopo la sosta ed a mercato finito. Andando oltre il risultato, che in una gara del genere non sarebbe dramma se negativo, dal gruppo ci si attende lo stesso spirito e la stessa identità viste nelle prime tre gare. Quella con la Juve, lo ricordiamo ancora, sarà l’ultima gara senza D’Aversa in panchina. E D’Aversa sta iniziando a fare le scelte per giocarsela contro i bianconeri, partendo sempre dal 3-4-2-1 che è modulo ad oggi intoccabile.

Come già detto, non ci si attendono particolari novità, anche se un punto interrogativo c’è sulla posizione di centro-destra in difesa. De Sciglio si è allenato a parte e difficilmente sarà titolare, allora le attenzioni ricadono su Goglichidze, ma saranno da capire bene anche le sue condizioni visto che è tornato ieri dalla nazionale ed ha svolto un defaticante.

Mancherà Fazzini, ed allora prende sempre più corpo l’ipotesi Solbakken-Esposito dietro a Colombo, anche se si è provato pure Henderson. Le altre caselle non dovrebbero aver ballottaggi. Zurkowski, Belardinelli, Perisan ed Ebuehi sono out.