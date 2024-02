Azzurri in campo per proseguire il lavoro in vista della sfida che si giocherà domenica. Al Castellani arriva il Cagliari, gara che vale lo scontro diretto, una partita che sarebbe importantissimo non perdere. Alla luce però di quello che ci attende dopo i rossoblù, un successo permetterebbe di andare incontro a squadre più blasonate con una discreta “leggerezza”. Ricordiamo che Nicola può superare la striscia di otto risultati positivi in serie A, detenuta da Sarri.

La squadra lavora tatticamente dando prevalenza al 3-4-2-1, sistema che molto probabilmente rivedremo domenica. Si provano anche altre situazioni, da dire che il gruppo riesce a modellarsi molto bene sulle richieste che arrivano dall’allenatore. Non arrivano invece buone notizie dall’infermeria. Infatti, rispetto agli ultimi assenti, soltanto Fazzini dimostra di star bene e di poter essere a disposizione. Discorso invece diverso per Zurkowski, Grassi, Caputo: tutti potenziali assenti. Migliora invece Ebuehi che torna a lavorare, per lui potrebbe esserci la convocazione per andare in panchina. Come detto, Nicola riavrà però al suo arco, Gyasi. La sensazione, tornando alla possibile formazione, è che dietro a Cerri (o Niang) possano andare Cambiaghi e Kovalenko. In mezzo invece, Gyasi e Marin sulla metà destra, Maleh e Cacace su quella sinistra. Non è però da escludere che ci possano essere delle variazioni.

La squadra si allenerà nuovamente domani mattina a porte aperte. Le ultime due sedute, quelle di venerdi e sabato, saranno chiuse.