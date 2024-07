Azzurri in campo anche oggi in questa settimana finale di ritiro precampionato. Dalla settimana prossima si inizierà a ragione in ottica delle gare ufficiali, a partire dalla Coppa Itali con il Catanzaro. Intanto si prende atto del fato che il 3-4-2-1 sta diventando il modulo primario, o almeno quello che D’Aversa prova con maggiore intensità ed efficacia. Tutte le esercitazioni odierne si sono sviluppate con questo assetto, con un mister molto molto partecipe che si fa sentire soprattutto quando non esce quanto richiesto.

A parte Walu, Ebuehi, Belardinelli e Nabian, sono tutti a disposizione con un Grassi sempre più partecipe. La richiesta primaria è quella di attaccare la profondità in fase di possesso e grande pressione in fase di non possesso. In attacco oggi D’Aversa, mischiando le carte, ha fatto muovere Caputo con dietro Gyasi e Shpendi, dall’altra parte Esposito ed Ekong a supporto di Popov. Situazioni interessanti vengono create da Haas ed Henderson che sembrano ben permeati nel progetto.

Da evidenziare anche uno Stojanovic che sembra in grande spolvero.