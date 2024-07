Il centrocampista Youssef Maleh, rientrato al Lecce dopo la fine del prestito e il conseguente mancato riscatto da parte degli azzurri, potrebbe essere di nuovo in partenza. Difficilmente rientrerà nel progetto tattico di Mister Gotti e nelle ultime ore sono uscite indiscrezioni di una trattativa aperta per la sua cessione al Cagliari dove ritroverebbe Davide Nicola, felice di riaverlo nella sua squadra.

Sullo sfondo rimane l’interesse dell’Empoli ma in questo momento la società sarda sembra essere in netto vantaggio. In questa stagione a Empoli ha totalizzato 34 presenze fornendo sempre buone prestazioni.

Anche Il Ds del Lecce Corvino, nella conferenza stampa di ieri, a una precisa domanda ha fatto capire che il centrocampista è sul mercato.

Su Maleh è cambiato qualcosa?

“No, direi che l’assenza di Ramadani ha portato a valutare anche Maleh. Non è cambiato niente, io sono chiaro. A buon intenditor poche parole. Siamo stati chiari su quelli che sono sul mercato”