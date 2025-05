Azzurri a lavoro per preparare la delicatissima sfida di sabato sera contro il Parma. L’Empoli è chiamato a vincere contro i ducali per poter cercare anche il sorpasso nei confronti di chi sta direttamente sopra. Non si deve giocare per pareggiare, sia chiaro, ma anche un punto – con poi l’obbligo assoluto di vittoria nelle ultime due – potrebbe non essere da buttare. Dal punto di vista tattico il lavoro resta il medesimo di sempre con la squadra improntata sul 3-4-2-1.

A disposizione di D’Aversa rientrano Grassi ed Henderson, ambedue saranno titolari andando a fare gli interni di centrocampo. Vista la squalifica di Colombo si potrebbe ancora rivedere Solbakken, il norvegese potrebbe andare a far coppia con Fazzini dietro ad Esposito. Al momento lavorano ancora a parte i vari Anjorin, Kovalenko ed Ebuehi. In difesa il terzetto davanti a Vasquez dovrebbe essere quello di sempre.

La squadra da oggi, e fino alla rifinitura di venerdì, si allenerà a porte chiuse.