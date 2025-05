L’ex centrocampista di Empoli e Parma, Alessandro Budel, ha parlato quest’oggi ai microfoni di ParmaLive.com in vista della gara di sabato tra le due squadre.

Sabato sera Empoli e Parma si giocano un pezzo di salvezza al Castellani, che partita si aspetta?

“Sicuramente è più un’ultima spiaggia per l’Empoli, perché si tratta di una partita davvero difficile, complicata e se la squadra di D’Aversa dovesse andare a perdere o comunque pareggiare anche questa, direi che diventerebbe davvero difficile provare a salvarsi. Perciò, si tratta non proprio di un’ultima spiaggia, ma quasi. Mancano solo tre giornate, l’Empoli si trova a sette punti dal Parma e sono veramente tanti, quindi si tratta veramente una partita da vincere per l’Empoli, altrimenti diventa davvero molto complicato”.

Guardando a questi 6-7 punti di distacco, qual è l’atteggiamento da tenere nelle ultime giornate di campionato?

“È difficile. Naturalmente il Parma ha la fortuna di avere un buon vantaggio, ben 6 punti dalla zona retrocessione, quindi con una vittoria in tre partite o anche con tre pareggi, potrebbe anche essere matematicamente salvo. A mio parere però il Parma, ad oggi, è già salvo, perché la quota salvezza al massimo può essere a 31. Vedo quindi una lotta a tre, tra Lecce, Venezia ed Empoli”.

Empoli e Parma sono squadre giovani: quanto conta l’esperienza in queste fasi del campionato?

“Sicuramente l’esperienza ha un valore importante e determinante, dato che sono le ultime giornate, saper gestire con la giusta calma alcuni momenti è decisivo, non bisogna farsi prendere dall’ansia. Il Parma ha giocatori di grande valore, perciò avendo un grande vantaggio, penso che i giovani in alcune fasi della partita, soprattutto quando c’è campo, possano far valere la loro esuberanza dal punto di vista fisico, quindi penso possa essere determinante anche quello”.

Due giovanissimi in difesa: per l’Empoli Goglichidze, classe 2004, e per il Parma Leoni, classe 2006. Cosa si aspetta da loro in futuro?

“Sono giocatori importanti, che hanno dimostrato di poter stare benissimo in Serie A. Sono entrambi giocatori di grande valore, quindi possono continuare a dimostrare molto. Poi, dovranno passare anche loro due da degli errori, da delle partite non buone, come hanno fatto tutti durante la giovane età, per poi trovare una continuità di rendimento. Però, entrambi sono giocatori che hanno già dimostrato il loro valore e che lo faranno ancora in futuro”.

Con il cambio di modulo, Chivu ha valorizzato non solo la difesa ma anche il centrocampo.

“Lì in mezzo al campo sicuramente ci sono grandi valori, anche per l’Empoli, perché Fazzini è un giocatore che è rientrato da poco, ma il suo valore lo abbiamo già notato tutti e lo ha dimostrato anche con dei bellissimi gol nelle ultime partite. È naturalmente una zona delicata del campo, dove la mancanza di Bernabé si farà sentire, ma il Parma ha la fortuna di avere qualche punto di vantaggio e, di conseguenza, giocare con quella tranquillità e, anche dovesse mancare Bernabé, gli altri giocatori non faranno mancare il proprio supporto”.

Quali saranno i grandi protagonisti della sfida?

“Tra i crociati, penso che Sohm sia il giocatore che possa fare bene nella zona centrale del campo, insieme poi a Bonny, che credo sia sempre il valore aggiunto in casa Parma e che possa essere determinante in questa partita. Per quanto riguarda l’Empoli, ritorno a dire che il rientro di Fazzini è importante per la squadra toscana e penso possa essere, anche in questa sfida, un tassello fondamentale. Oltre a lui, anche Esposito, che quest’anno ha fatto vedere a sprazzi il proprio talento, ma che sta pian piano esplodendo, dimostrando quanto vale. Non sempre lo ha fatto con continuità ma in questa partita potrebbe essere lui l’ago della bilancia”.

Qual è il suo pronostico?

“Io credo che questa partita finirà in pareggio”.