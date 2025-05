Mancano 270 minuti alla fine del campionato, tre giornate, e poi tutti i verdetti saranno emessi. Si infiamma la lotta salvezza con la prima sentenza già arrivata: il Monza è la prima squadra a retrocedere matematicamente in Serie B. Per gli altri due posti è lotta tra Empoli, Venezia e Lecce. Anche Parma, Verona e Cagliari non sono ancora salve ma in realtà sono molto molto vicine all’obiettivo.

Vediamo la classifica attuale e il calendario completo delle ultime tre giornate:

14) Cagliari 33

15) Hellas Verona 32

16) Parma 32

17) Lecce 27

18) Venezia 26

19) Empoli 25

20) Monza 15 (RETROCESSO IN SERIE B)

VERONA

Verona-Lecce (11/05)

Verona-Como (18/05)

Empoli-Verona (25/05)

PARMA

Empoli-Parma (10/05)

Parma-Napoli (18/05)

Atalanta-Parma (25/05)

LECCE

Verona-Lecce (11/05)

Lecce-Torino (18/05)

Lazio-Lecce (25/05)

VENEZIA

Venezia-Fiorentina (12/05)

Cagliari-Venezia (18/05)

Venezia-Juventus (25/05)

EMPOLI

Empoli-Parma (10/05)

Monza-Empoli (18/05)

Empoli-Verona (25/05)