Come noto, in casa di arrivo a pari punti di due squadre al terzultimo posto, ci sarà uno spareggio. Questo si giocherà su due gare, con andata e ritorno. Potrebbe verificarsi però anche l’arrivo di più squadre al terzultimo (o per meglio dire, al penultimo) posto. In questo caso entrerà in gioco la classifica avulsa che andrà a premiare le due migliori, declassando la peggiore alla penultima posizione in classifica con la retrocessione diretta.

Nell’ordine queste le regole che determinano la classifica avulsa: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti e sorteggio. Ad oggi ci sono varie combinazioni possibili, possiamo però già dire che sarebbe importante evitare un arrivo a pari punti con Lecce e Venezia, in questo caso saremmo noi ad avere la peggio.