L’Empoli non molla la presa su Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana, considerato un tassello fondamentale per la costruzione della squadra che punta alla quarta salvezza consecutiva in Serie A. La trattativa, tuttavia, si presenta tutt’altro che semplice. Il club di Monteboro vede nel maliano classe ’96 un rinforzo ideale per il proprio centrocampo, ma le richieste della Salernitana rappresentano un ostacolo non indifferente. I campani, infatti, sono determinati a monetizzare dalla cessione del giocatore, senza grandi margini di trattativa su questo punto.

La soluzione che potrebbe avvicinare le parti sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’Empoli preferirebbe una formula meno vincolante, optando al massimo per un diritto di riscatto. Questa divergenza nelle modalità di trasferimento rende l’operazione particolarmente complessa. A complicare ulteriormente il quadro, ci sono altre squadre interessate al centrocampista. In particolare, il solito Cagliari sembra essere in prima fila e potrebbe trattare per un acquisto definitivo. Anche l’Udinese avrebbe manifestato interesse, sedendosi al tavolo delle trattative con il club granata. Un eventuale accordo per l’acquisto a titolo definitivo da parte di queste squadre metterebbe fuori gioco l’Empoli, che al momento non sembra intenzionato a impegnarsi in un investimento così oneroso.

La situazione rimane fluida, con l’Empoli che continua a sperare in una soluzione favorevole, consapevole dell’importanza di Coulibaly per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi su questo fronte di mercato, con l’Empoli che dovrà valutare attentamente fino a che punto spingersi per assicurarsi le prestazioni del centrocampista maliano.