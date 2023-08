E’ ripreso questa sera il lavoro degli azzurri, ed adesso si guarda davvero al campionato ed all’appuntamento con la storia. C’è ovviamente da far dimenticare anche la brutta prestazione di sabato scorso con il Cittadella. La squadra va avanti con il percorso legato al 4-2-3-1 ma, da questa settimana, iniziano a calare i carichi e si dovrebbe vedere maggiore freschezza dal punto di vista atletico; aspetto questo che è apparso deficitario proprio nell’ultima uscita. Grande attenzione alla fase difensiva, dove non ci si possono permettere determinati errori ma, l’attenzione è volta principalmente alla sviluppo della manovra, che per il mister dovrà essere più rapida e più concreta.

Le buone notizie le porta Tommaso Baldanzi. Il fantasista classe 2003 sta bene e si è allenato con il resto del compagni. Se il mercato non farà sgambetti, sarà sicuramente in campo dal primo minuto contro gli scaligeri. A parte Ranocchia, ma nei prossimi giorni è previsto il suo reinserimento in gruppo. Da capire le condizioni di Walu mentre per Fazzini e, soprattutto Maldini, i tempi sono più lunghi. In serata è previsto l’arrivo di Cancellieri che già domani potrebbe lavorare in gruppo. Ovviamente è ancora presto per parla di formazione, ed oggi indicazioni precise non ne sono arrivate. Non dovrebbe cambiare molto però dal portiere ai mediani rispetto a quanto visto in partenza con il Cittadella. Davanti invece Baldanzi dovrebbe andare per Henderson ed occhio a Shpendi che potrebbe anche partire dall’inizio sulla destra. Ballottaggio Caputo-Piccoli per il posto da puntero.

Domani doppia seduta di allenamento. La squadra si allenerà poi mercoledi a porte aperte mentre le sedute di giovedi e venerdi saranno chiuse al pubblico.