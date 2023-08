La squadra continua ad allenarsi in vista dell’inizio della stagione anche se domani ci sarà un test importante che dovrebbe essere interpretato come una prova generale. La squadra infatti è attesa alle 15:30 allo stadio di Friburgo contro i locali bianconeri che disputeranno l’Europa League. In campo dovrebbe andare l’ipotetica formazione titolare ad oggi con alcune incertezze viste le non perfette condizioni di Marin e di Maldini.

In porta ci sarà Caprile, con una difesa che da destra verso sinistra vedrà Ebuehi-Ismajli-Luperto-Cacace. Non è da escludere che Pezzella possa avere qualche minuto. I due mediani saranno Ranocchia e Grassi, davanti a loro Baldanzi (da verificare però le condizoni), Fazzini o Henderson, e Gyasi. Ballottaggio Piccoli-Caputo per il ruolo di prima punta. In quel di Friburgo dovrebbero arrivare anche 30/40 tifosi azzurri. Come detto la gara, a livello video, sarà prodotta dalla società tedesca: se possibile qua su PE troverete il video del match, altrimenti andremo di LIVE testuale.