Alla fine del mercato estivo manca ancora un mese scarso, e certi valori potrebbero essere ribaltati. Ad oggi però, stando alle informazioni raccolte tramite il portale “transfermarket”, emerge che Monteboro è al secondo posto di una speciale classifica. In questa si va a guardare quello che è il saldo tra entrate ed uscite, dando cosi forma all’utile a favore del club. Soltanto l’Inter, grazie soprattutto alla cessione di Onana, è davanti a noi.

Il saldo attivo dell’Empoli, ad oggi (stando sempre al portale di riferimento) è di ben 44,3 milioni di euro. Una cifra davvero considerevole, figlia dell’ottimo lavoro fatto dal ds Accardi. Cifra che però stona con una politica volta sempre al ribasso nelle operazioni in entrata; a volte non guasterebbe far valere un pizzico di peso economico se di fronte a situazioni che sono reputate di serio interesse. L’Inter, che come dicevamo ci sta davanti, ha un saldo addirittura ad 80 mln. Dietro gli azzurri, sempre sopra ai 40 mln, troviamo Verona e Sassuolo. Saldo peggiore è quello del Monza con un passivo di 41 milioni.