Ormai è ufficialmente diventata la telenovela dell’estate 2023. Ed è quella legata ad un ragazzo del 2003 che ha giocato in serie C, Stiven Shpendi. L’excursus della vicenda lo abbiamo raccontato minuziosamente in tutti i suoi passaggi, andando dalla quasi certezza di averlo in mano, ad un momento in cui le parti si sono allontanate non poco. Però la volontà dell’Empoli di portare a casa il giovane italo-albanese non è ancora venuta meno, o almeno ci si vuol provare ancora prima di tirarsi definitivamente fuori.

La settimana prossima, nella sua interezza, dovrebbe rappresentare una sorta di dead-line. In questo tempo l’Empoli proverà ad alzare la sua asticella, e nella parte fissa da spendere subito, e nella parte della percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Se il Cesena non dovesse esser soddisfatto del rilancio azzurro, preferendo l’offerta del Pisa o – addirittura – non ritenendo nessuna delle due compatibili, si andrà con dispiacere a lasciar perdere. Va sempre sottolineato di come Shpendi abbia fatto intendere al club romagnolo quella che è la sua precisa volontà, ovvero andare ad Empoli.

A Monteboro regna un cauto ottimismo sulla vicenda, con la sensazione che alla fine si possa andare a chiudere con la soddisfazione di tutte e tre le parti. E’ chiaro che i piani si sono complicati non poco, soprattutto dopo che sono emersi i crediti che vanta la vecchia proprietà cesenate. Ci sarà ancora da attendere, ma dovremmo essere arrivati alle ultime puntate della telenovela. Il finale però è tutto da scoprire.