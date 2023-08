Dobbiamo fare una rettifica rispetto a quanto riportato ieri a margine dell’ufficialità di Stiven Shpendi. Ci erano arrivate informazioni errate rispetto alle cifre, informazioni che abbiamo preso per buone visto che potevano essere logiche in quel tira e molla che si era venuto a creare. Soprattutto dopo la comprensione degli oneri che già ci sono sull’attaccante, ed ai quali dovrà corrispondere la società cesenate.

Le cifre corrette, e questo avvalora ancor di più il grande lavoro fatto da Accardi, sono quelle della prima offerta. Al Cesena, al termine del biennio di prestito, andranno 2 milioni di euro con una percentuale del 15% (non del 30) sulla futura rivendita. Ci sembrava corretto riportare questa informazione, soprattutto per ribadire sia la bontà dell’operazione, ma anche per una nostra correttezza professionale