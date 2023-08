Domenica di riposo per gli azzurri dopo l’amichevole giocata ieri a Friburgo. La squadra riprenderà domani il lavoro e si entra nella prima settimana ufficiale della stagione. All’orizzonte il match con il Cittadella, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, che si giocherà sabato pomeriggio (kick off 17:45) al Castellani Computer Gross Arena. Alla ripresa dei lavori saranno da verificare le condizioni di quegli elementi che ieri hanno saltato la gara in Germania; parliamo di Marin, Baldanzi, Fazzini e Maldini. Stando alle parole del mister, che spera nel recupero per la prima di campionato, ci sarebbe da intendere che nessuno di loro sarà a disposizione per la gara di coppa. Vedremo se la settimana, magari, fornirà informazioni diverse e migliori. In gruppo arriverà Stiven Shpendi, ed anche per lui ci sarà da capire il reale stato di forma.

La squadra proseguirà il lavoro incentrato sul 4-2-3-1, modulo che è stato svolta nella passata stagione ma che lascia qualche punto interrogativo. Vero che si fa fatica a parlare in termini di veridicità in questo periodo della stagione, ma stando a quanto visto la squadra fa molta fatica ad arrivare a calciare in porta, con spesso una manovra troppo leziosa e prevedibile. Soltanto la perfezione in fase difensiva (vedi Lille) può al momento compensare questo, se però si vanno a mettere due errori marchiani come quelli di ieri, i rischi sono alti. La sensazione, ma di questa si parla, è che al momento manchi un esterno che abbini alla gamba anche la qualità. Discorsi ai quali però, lo ribadiamo, va fatta la tara per il momento in cui siamo. L’obiettivo è il campionato e l’appuntamento con la storia che non verrà mancato. Chiaro che poi, guardando ad ieri, va detto anche che c’era un avversario più forte, e questo non deve essere mortificante. La squadra si allenerà fino alla rifinitura di venerdì, immaginiamo che si torni alle porte chiuse per le ultime due sedute di allenamento.