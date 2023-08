Stamane abbiamo notato una discreta polemica nei nostri confronti, e nei confronti di chi ha scritto l’articolo, per aver denominato lo stadio con anche “Computer Gross Arena”. Commenti al limite del becero, offensivi, totalmente mancanti di rispetto nei confronti di chi da diciassette anni racconta l’Empoli con una passione unica. Commenti logicamente cestinati vista la loro natura. Ovviamente ci rivolgiamo ad un manipolo di poche persone, evidentemente motivate da un’acredine pregressa, per fortuna non a tutti i lettori di PE che per la stragrande maggioranza sono oltretutto “silenziosi”.

Vogliamo tuttavia precisare che il nome CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA, che nel suo intero andrà a comprendere anche la parte commerciale, è quello che è stato comunicato in sede della conferenza stampa del 17 Luglio 2023 tenutasi presso CG (ritrovate l’articolo ad hoc qui) dalla società Empoli FBC. Oltretutto, nei suoi comunicati ufficiali, la società azzurra ha già implementato il naming dello stadio. Crediamo quindi che non si questa la sede opportuna per eventuali rimostranze.