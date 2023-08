La Fiorentina avrebbe messo tra i propri interessi di mercato anche Petar Stojanovic. A raccontarlo sarebbero gli attenti colleghi di Sky che avrebbero captato l’interesse dei gigliati per il difensore sloveno come vice Dodò. Stojanovic rientra in quel manipolo di giocatori che, di qui alla fine del mercato, potrebbero anche lasciare Empoli non soddisfatti di una posizione non stabile. Va da se però che questa opzione, se cavalcata, sarebbe utile solamente ad un aspetto economico.

Proprio come detto, la Fiorentina potrebbe essere interessata per la ricerca di un’alternativa. Lo spostamento nella vicina Firenze, anche se ci sono le Coppe, dovrebbe portare più facilmente ad un minor impiego. In settimana comunque, sempre stando a quanto arrivato, potrebbe esserci un tentativo verso il calciatore per capire l’eventuale interesse. Stojanovic è ritenuto ad Empoli giocatore prezioso, non ci sarà però ostruzione in caso di partenza con poi, logicamente, la ricerca di un altra pedina. La sensazione è che questa specifica strada non sia destinata ad avere un seguito, staremo comunque attenti nel caso non sia cosi.