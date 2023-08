Il futuro di Giovanni Crociata, nonostante l’impegno del giocatore in ogni singola sessione di allenamento, non dovrebbe essere in maglia azzurra. Per lui dovrebbe scattare una nuova cessione, con la sensazione che stavolta la società voglia andare sul titolo definitivo. A guardare con grande interesse al classe 1997, come già raccontato anche tempo fa, c’è sempre il Pisa.

I nerazzurri vorrebbero portare in seno al loro gruppo il centrocampista palermitano e la settimana prossima dovrebbe esserci un confronto con l’Empoli. Da capire sarà proprio la formula, se questa dovesse accontentare ambedue le società si potrebbe iniziare a procedere con la documentazione. Anche il non impiego nell’amichevole di ieri, nonostante le non poche assenze, dimostrano come Crociata non sia dentro al progetto azzurro. Capiremo meglio nelle prossime giornate l’evoluzione della specifica situazione. Da dire che in B ci sono anche altri club che potrebbero inserirsi all’ultimo minuto.