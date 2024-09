Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori dallo stadio di Cagliari:

VASQUEZ: 7 E’ indubbiamente una delle belle sorprese di questo avvio di stagione. Anche oggi si dimostra molto bravo quando chiamato in causa, con una paratona su Deiola nel primo tempo. Ottimo anche nell’arrembaggio finale dei sardi.

GOGLICHIDZE: 6,5 Forse non la gara appariscente fatta con la Juve ma, indubbiamente, anche oggi nelle chiusure si è dimostrato efficace. Non male nemmeno quando toccava a lui far ripartire

ISMAJLI: 7,5 Guida la difesa con grande autorità e dimostra di essere il nuovo leader del reparto arretrato. Bravissimo nella gestione di ogni singolo pallone, e maturo nel finale dove non sbanda mai.

VITI: 6,5 Si sacrifica molto e spesso si trova a dover sporcare l’azione. Qualche piccola sbavatura c’è, soprattutto nel primo tempo alcuni momenti di sofferenza li ha vissuti. Si dimostra però sempre accorto e non vai mai in crisi.

GYASI: 7 Oggi non va a lui la gloria del gol ma interpreta a meraviglia le due fasi di gioco. Le sue accelerazioni hanno creato più volte superiorità numerica, mettendo in difficoltà la difesa del Cagliari.

DE SCIGLIO: S.V.

HENDERSON: 7 Uno degli “acquisti” più azzeccati del mercato, e tocca ringraziare il non vedente Palermo. Corre per due e si fa apprezzare per la sua capacità di inserimento. Lo scozzese ha contribuito in maniera significativa al pressing alto dell’Empoli e ha offerto diverse soluzioni in fase di possesso. La sua esperienza si è rivelata preziosa nel gestire i momenti più delicati del match.

GRASSI: 7 Tanta tanta sostanza per il capitano. Gara di un intelligenza tattica quasi da manuale, sempre al posto giusto, no sbaglia quasi mai la scelta. Diversi i palloni recuperati.

CACACE: 6 Entra per portare un po’ di freschezza, si dimostra equilibrato badando per lo più a difendere.

ANJORIN: 7,5 Se il buongiorno si vede dal mattino, siamo di fronte ad uno che farà stropicciare gli occhi. Grande qualità, grande visione come in occasione del primo gol azzurro. Piedi buoni e testa pensante. Non ha ancora i novanta minuti, deve uscire e la sua assenza si nota.

HAAS: 6,5 D’Aversa gli dice di contenere e di non sbagliare l’appoggi quando tocca palla. Lui fa il compito assegnato e porta a casa la sua pagnotta.

PEZZELLA: 7 Momento d’oro per l’esterno sinistro che, in questo momento, non ha niente da far invidiare ai più grandi in quel ruolo. Tanta personalità e la quasi sempre perfezione nell’andare a saltare l’uomo e metterla in mezzo. Sempre cercato dai compagni che ne riconoscono il ruolo prezioso. Onestamente una sorpresa vederlo cosi.

ESPOSITO: 7,5 Si toglie la soddisfazione del gol, il suo secondo nella massima serie. Rete da attaccante navigato, dove non si rassegna all’errore nel primo tiro e va con caparbietà e riprendere la palla e calciare. Giocatore che sa fare molto molto bene la fase difensiva e quando non ha palla fa un lavoro encomiabile.

PELLEGRI: S.V.

COLOMBO: 7,5 Ha aperto le marcature con un gol di grande precisione e per tutta la partita si è dimostrato un costante pericolo per la difesa del Cagliari. Il suo movimento senza palla ha creato spazi per i compagni e la sua capacità di giocare spalle alla porta si è rivelata preziosa per far salire la squadra nei momenti di pressione avversaria.

SOLBAKKEN:6,5 mostrato buona volontà nel pressing e nel cercare di tenere alta la squadra. Ha avuto anche un’occasione per segnare, ma era in fuorigioco.

MISTER D’AVERSA: 8,5 Difficile chiedere di più. Nell’estate dei mugugni, della ricostruzione, delle incertezze, del mercato senza soldi, questo signore qui ha assemblato una macchina che rasenta la perfezione. Anche a Cagliari, la squadra si dimostra solida in difesa, facendo passare poco e niente ma non prendendo gol. Brava nel palleggio e nello sviluppo ed oggi anche cinica nell’andare due volte a rete con i suoi attaccanti. Squadra che sa cosa fare, squadra che non lascia niente al caso. Una partita preparata in modo perfetto, regalando al predecessore, Nicola, i fischi dello stadio di casa. Gestione dei cambi perfetta. D’Aversa sembra essere davvero l’uomo giusto al momento giusto. Nove punti dopo cinque gare, ancora imbattuti, terza partita con la porta chiusa… come detto all’inizio, difficile chiedere di più. Ah, si , il derby di domenica prossima!