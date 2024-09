C A G L I A R I 0 E M P O L I 2

32′ Colombo, 49′ Esposito

All’Unipol Domus di Cagliari passano gli azzurri per 2-0 grazie ai gol di Colombo nel primo tempo, di Esposito nel secondo. UN EMPOLI DA SOGNO!!! Azzurri incredibili che non smettono di stupire e non smettono di far sognare, una vittoria che vale quota nove punti dopo cinque turni. Empoli ancora imbattuto e terza gara senza subire gol. Numeri da capogiro, numeri che nessuno avrebbe mai potuto sperare ma numeri che sono figli di una squadra che interpreta benissimo il suo copione e gioca un calcio davvero produttivo. Solidità e cinismo, sono queste le due componenti che hanno caratterizzato anche la gara di oggi, giocata con grande accortezza, intelligenza e precisione. Una difesa difficilissima da permeare con tutti i movimenti che vengono eseguiti con grande precisione e grande tranquillità. Pochi gli errori della retroguardia. Davanti, dove si diceva potessero esserci alcune cose da mettere apposto, vanno in gol i due attaccanti con due situazioni da veri rapaci dell’area di rigore. Quella costruita da D’Aversa è una macchina che, almeno per adesso, rasenta la perfezione. Una perfezione che si nota anche nella preparazione della partita e nella gestione di questa. Una squadra che non soffre le assenze e, chiunque vada dentro lo fa alla grande. Vale oggi per Anjorin che, all’ultimo momento, ha sostituito Maleh in maniera davvero egregia, giocando un gran primo tempo. Ma se per l’inglese, alla prima da titolare, ci può essere una menzione ad hoc, davvero le esaltazioni devono valere per tutti, da Vasquez (scommessa stravinta fin qui) in avanti. Esposito premiato come uomo partita. Una squadra che nelle sue corde, nelle sue caratteristiche, ha quelle della pazienza e del sacrificio, e questi aspetti vengono vissuti con grande maturità e saggezza. Valore da non disperdere e che sarà fondamentale nella corsa a quella salvezza che oggi sembra che poco a che fare abbia con noi. La sofferenza è solo nella parte finale di gara, ma avanti di due. Annichilito ed umiliato sul campo Davide Nicola ed il suo Cagliari, differenze abissali in termini di interpretazione della gara e della gestione del pallone. Un Nicola che, con il senno di poi, va ringraziato per la scelta che ha fatto. Quello arrivato stasera è anche un bel regalo per i non pochi tifosi che, di venerdì, hanno seguito la squadra in Sardegna. Si vola, si tocca il cielo con un dito ed al derby con la Fiorentina, in ogni caso, arriveremo con loro che ci devono guardare la schiena. A memoria, dopo cinque turni, il miglior Empoli in serie A di sempre.

CAGLIARI (3-5-2) : Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin (70′ Gaetano), Makoumbou (46′ Pavoletti), Augello (60′ Azzi); Piccoli (75′ Lapadula), Luvumbo (60′ Viola).

A Disp: Ciocci, Sherri, Wieteska, Palomino, Obert, Adopo, Jankto, Felici, Mutandwa.

Allenatore: Davide Nicola

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (90′ De Sciglio), Henderson, Grassi (72′ Cacace), Anjorin (58′ Haas), Pezzella; Esposito (90′ Pellegri), Colombo (72′ Solbakken).

A Disp: Seghetti, Brancolini, Sambia, Tosto, Marianucci, Ekong, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Sozza di Seregno (MI). Assistenti: Giallatini/Colarossi. VAR: Fabbri/Mazzoleni.

Ammoniti: 12′ Colombo (E), 64′ Gyasi (E), 80′ Pavoletti (C).

LIVE MATCH

95′- Finisce qui alla Domus Arena, secondo blitz su tre partite per gli azzurri che superano il Cagliari per 2-0 per effetto di un gol per tempo firmati da Colombo ed Esposito. Prova autoritaria della squadra di D’Aversa abile a colpire quando si presentava la possibilità, chiudendosi con grande ordine concedendo alcune occasioni solo nel recupero ai padroni di casa.

95′- Vasquez! il portiere azzurro si immola su Pavoletti stavolta.

93′- Sugli sviluppi del corner si accende una mischia, poi il tiro di Gaetano si perde sopra la traversa.

92′- Vasquez! prodigioso il portiere azzurro su Gaetano con la coscia aveva indirizzato la sfera alla destra del colombiano che mantiene la porta inviolata, regalando solo corner al Cagliari.

91′- Angolo per il Cagliari, dalla bandierina Viola con palla sul primo palo allontanato da Pezzella.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero dal direttore di gara.

90′- Ultimi cambi anche per D’Aversa: De Sciglio e Pellegri per Gyasi ed Esposito.

88′- Lungo lancio dalle retrovie del Cagliari, spizzata di Pavoletti direttamente tra i piedi di Vasquez.

88′- Lungo cross di Viola nel cuore dell’area azzurra, allontana Goglichidze.

86′- Gioco interrotto per un problema accusato da Viti.

85′- Pericolo in area azzurra: ci provano Gaetano e Pavoletti, poi allontana in angolo Ismajli.

84′- Lungo cross di Azzi che attraversa l’area azzurra, Gyasi controlla e perfeziona il disimpegno per i compagni.

83′- Stavolta commette fallo in attacco il numero 99 dell’Empoli. Si incarica della punizione Scuffet, il suo lungo lancio a cercare la sponda di Pavoletti che non trova compagni.

82′- Esposito! servito in verticale da Henderson ci prova con il destro che esce di un soffio alla sinistra di Scuffet.

81′- Cross di Zappa da destra sul quale Vasquez interviene in presa alta.

80′- Prima ammonizione nelle file del Cagliari, ne fa le spese Pavoletti per reiterate proteste all’indirizzo di Sozza.

78′- Zortea punta Gyasi il suo cross basso addomesticato a terra da Vasquez.

78′- Empoli con il 4-3-3 in questo finale, Cacace schierato nell’inedita posizione di mezzala sinistra.

76′- Rimessa laterale per gli azzurri in fase offensiva.

75′- Ultimo cambio per il Cagliari: Lapadula per Piccoli

73′- Doppia occasione per gli azzurri con Solbakken e Cacace ma era tutto fermo per fuorigioco di partenza di Esposito.

72′- Doppio cambio per D’Aversa: Cacace e Sokbakken per Grassi e Colombo.

71′- Gaetano! proprio il neo entrato servito da Azzi nel cuore dell’area non inquadra la porta di Vasquez da pochi passi.

70′- Gaetano per Marin è la quarta sostituzione del Cagliari.

69′- Colombo si procura il quarto tiro dalla bandierina per gli azzurri. Sugli sviluppi dell’angolo il sinistro di Colombo bloccato da Scuffet.

68′- Grassi in pressione obbliga Zortea ad un affrettato rinvio direttamente in fallo laterale.

66′- Viene punita da Sozza l’energica spallata di Mina ai danni di Esposito. Si riparte con una punizione per l’Empoli.

65′- Adesso la squadra di D’Aversa prova a gestire palla nella metà campo del Cagliari. I rossoblù sono più aggressivi, con l’inserimento di Viola per Luvumbo Nicola è passato al 3-4-1-2.

64′- Gyasi si prende il giallo per un intervento in netto ritardo su Azzi.

62′- Zortea la scodella in area troppo lungo per Pavoletti, la rimette in mezzo Azzi trovando la respinta della difesa azzurra, ci prova Deiola ma anche il suo sinistro si infrange sul muro dell’Empoli.

61′- Quinto corner per il Cagliari affidato a Marin, prova la sforbiciata Pavoletti con palla alta sopra la traversa.

60′- Doppio cambio per Nicola: Azzi e Viola per Augello e Luvumbo

58′- Ci prova Luvumbo dal limite con il sinistro ma non riesce ad inquadrare la porta azzurra.

58′- Prima sostituzione anche per gli azzurri: Haas per Anjorin.

56′- Sull’altra sponda Zappa in verticale per Piccoli anticipato da Ismajli.

56′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana la difesa sarda.

55′- Grassi si guadagna il primo angolo della ripresa per gli azzurri.

54′- Continua ad attaccare la squadra di D’Aversa portando il pressing in maniera puntuale e precisa.

52′- Esposito guadagna una punizione nei pressi dell’out destro.

51′- Efficace il raddoppio di Grassi in anticipo su Piccoli.

49′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la raddoppia Esposito raccogliendo l’eccellente cross da sinistra di Pezzella, il suo destro respinto da Scuffet poi sulla ribattuta si libera di Luperto e con il destro manda la sfera all’angolino alla destra del portiere rossoblù

48′- Luperto non controlla bene la sfera regalando la rimessa laterale agli azzurri.

46′- Zortea non riesce a mantenere il pallone in campo con Pezzella che protegge l’uscita della sfera. Si riprende da Vasquez.

46′- Il Cagliari muove il primo pallone del secondo tempo, Davide Nicola ha proposto il primo cambio: Pavoletti per Makoumbou.

2° Tempo

46′- Si va al riposo con l’Empoli in vantaggio alla “Dumus Arena”, decide al momento il sinistro di Colombo messo in movimento dall’ottimo Anjorin con un bel filtrante. Gara equilibrata priva di grosse emozioni, la squadra di D’Aversa si difende con ordine concedendo possesso palla e solo qualche corner al Cagliari.

46′- Forcing del Cagliari in questo finale di tempo, Luvumbo procura il quarto angolo per i rossoblù. La scodella Marin in area, ci prova Mina ma Vasquez risponde presente.

45′- Assegnato un minuto di recupero

44′- Marin la scodella in area ma fa buona guardia la difesa azzurra.

43′- Fallo di Viti su Luvumbo, punizione in favore del Cagliari.

42′- Luvumbo dal limite arma il sinistro sul quale si immola Viti

41′- Si riprende Ismajli che era finito a terra. Il portiere azzurro si incaricherà della punizione.

39′- Vasquez! riflessi prodigiosi del portiere azzurro sul sinistro a botta sicura di Deiola. Sozza aveva fischiato il fallo di Piccoli su Ismajli

38′- Dal tiro dalla bandierina di Marin si avventa Luperto, il suo colpo di testa si perde sopra la traversa

37′- Vasquez costretto ad uscire per sbarrare la strada a Luvumbo, sul proseguo dell’azione il Cagliari conquista con Zortea il terzo angolo

36′- Colombo ruba palla trasformando l’azione da difensiva ed offensiva.

34′- Continuano a spingere gli azzurri, cross di Pezzella sempre per Colombo che sotto misura non riesce ad inquadrare la porta.

32′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Colombo innescato da Anjorin, si presenta in area e batte Scuffet con un sinistro chirurgico da dentro l’area

30′- La manovra sarda si chiude con un cross completamente sballato di Zortea.

29′- Gara piuttosto spezzettata in questa fase, stavolta la punizione la conquista Mina caricato da Esposito.

27′- Spinta piuttosto evidente di Pezzella ai danni di Zortea poi i due hanno qualcosa da dirsi. Sulla punizione susseguente, Mina non riesce a controllare la sfera che finisce la propria corsa in fallo laterale.

26′- Lungo lancio di Luperto per Luvumbo anticipato con ottima scelta di tempo da Ismajli.

25′- Della battuta si incarica Henderson con palla direttamente sul fondo.

24′- Anjorin si guadagna un calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Marin.

23′- Marin “esce dal traffico” ma si trascina il pallone oltre la linea laterale.

22′- Partita fin qui gradevole priva di grosse occasioni da una parte e dall’altra. Gli azzurri se la giocano a viso aperto giocando con personalità, mettendo in mostra una manovra offensiva convincente.

20′- Zortea concede il secondo angolo alla squadra di D’Aversa. Dalla bandierina va Henderson con palla sul primo palo, la toglie Marin.

19′- Punizione dal proprio settore di destra per gli azzurri, batte Grassi con palla scodellata in area respinto di pungo da Scuffet.

18′- Uscita completamente sbagliata di Vasquez, si avventa Luperto contrastato dal “solito” Goglichidze, poi Esposito allontana. Ancora corner per la squadra di Nicola. Sugli sviluppi del secondo tiro dalla bandierina per il Cagliari, stavolta il portiere colombiano degli azzurri interviene in sicurezza.

17′- Primo angolo anche per i rossoblù, ottima chiusura di Goglichidze sull’ex Piccoli che era andato a saltare.

16′- Esposito! servito da Grassi va in profondità entra in area, il suo cross respinto da Mina poi la sfera finisce sul petto di Deiola.

15′- Si rinnova il duello tra Gyasi ed Augello, l’ex Samp abbraccia in maniera troppo affettuosa l’esterno azzurro.

13′- Bella chiusura con ottima scelta di tempo di Ismajli ai danni di un altro ex, ovvero Piccoli. Oltre a Luperto c’è Marin e il tecnico Davide Nicola, artefice della salvezza dello scorso anno tra gli ex della sfida della “Domus Arena”.

12′- Arriva il primo giallo della gara, ne fa le spese Colombo per un intervento in ritardo su uno degli ex del pomeriggio: ovvero Luperto

11′- Scontro tra Deiola e Grassi, Sozza punisce l’intervento del capitano rossoblù.

10′- Provano a duellare Luvumbo e Makoumbou sul quale interviene Gyasi che scarica verso Vasquez.

8′- Ottimo approccio della squadra di D’Aversa – al suo esordio in panchina – Pezzella taglia un cross nel cuore dell’area non trovando l’intervento di compagni, Esposito vince il rimpallo con Augello mette in mezzo allontana L’ex Luperto.

6′- Gyasi lungo l’out destro ingaggia un duello “rusticano” con Augello, il suo cross attraversa l’area rossoblu: arriva dalle parti di Pezzella, il suo sinistro si infrange sull’esterno della rete.

5′- Sfonda ancora a sinistra l’Empoli stavolta con Pezzella, il suo cross viene deviato direttamente oltre la linea di fondo: degli azzurri – in completo bianco- il primo angolo della sfida.

3′- La prima iniziativa azzurra porta la firma di Henderson, il cross dello scozzese nel cuore dell’area del Cagliari viene allontanato di testa da Augello.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara ma il primo attacco dei sardi, Luvumbo non riesce ad arrivare in tempo sulla sfera che sfila sul fondo

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento di Totò Schillaci “l’eroe delle notti magiche” dell’indimenticabile mondiale del 1990, venuto a mancare nei giorni scorsi.

0′ – Si va con il 3-5-2 ed in campo Anjorin per Maleh che si è dovuto fermare per via di un risentimento all’adduttore. Per il resto formazione come annunciato alla vigilia.

1° Tempo