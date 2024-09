Potrebbe non essersi chiuso ancora il mercato degli azzurri. L’infortunio di Sazonov, che mette fuori il georgiano per diversi mesi, sta facendo riflettere il club sulla possibilità di andare ad inserire in rosa un altro difensore. Ovviamente si guarda al mercato degli svincolati. Il nome sul taccuino potrebbe essere quello di un ex Toro, ovvero Koffi Djidji.

Classe 1992, franco-ivoriano, il giocatore è senza squadra dopo non essersi visto rinnovare il contratto dai granata. Difensore centrale di piede destro, forte fisicamente, veloce e abbastanza attento nelle letture difensive. È anche dotato di buona tecnica individuale e capacità di impostazione. Ovviamente si configura bene in una difesa a tre come quella di D’Aversa. Su di lui starebbe pensandoci anche la Samp