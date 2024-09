Una partecipazione diversa, più ponderata e ancora più coinvolgente, in uno scambio di informazioni e opinioni che è durato cinque ore. Questo è stato il primo dei due appuntamenti al circolo Avis di Serravalle dedicati a StadioInsieme 2024, il percorso partecipativo dedicato alle riflessioni sulla proposta di project per la ristrutturazione del ‘Carlo Castellani’ da parte dell’Empoli Fc. Dalle 18 alle 23 hanno detto la loro una quarantina di persone. Con pareri completamente diversi, visto la loro provenienza: erano presenti sia residenti del quartiere che tifosi azzurri, consiglieri comunali, commercianti e pure cittadini di altri comuni vicini interessati alla questione dell’impianto sportivo più grande della città.

Molte persone si sono trattenute a lungo, ‘piantando’ bandierine con le richieste sulla maxi-mappa dell’area del ‘Castellani’ oppure spiegando come fruiscono dei servizi del quartiere su dei foglietti adesivi applicati ai pannelli dell’area comune del circolo. Tutte queste sollecitazioni avranno risposta in un documento in cui verranno raccolte le risposte e le ipotesi progettuali legate ai documenti presentati all’amministrazione comunale dall’Empoli Fc.

All’evento ha presenziato anche il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: “L’appuntamento del 19 e quello del 26 settembre servono a entrare nel merito delle proposte avanzate per il nuovo stadio. Ho sempre detto che per questo project è necessario il contributo dei cittadini, proprio per non perdere un’opportunità importante. Partecipare, condividere, informarsi e anche dissentire è il modo giusto per trarre le ispirazioni necessarie per concludere, quando sarà il momento durante la Conferenza dei Servizi, con una proposta quanto più ampia e condivisa possibile sul nostro stadio”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Il prossimo evento in calendario sarà ancora un laboratorio partecipativo, sempre dalle 18 alle 23 il 26/09, sempre al circolo Avis di via Guido Rossa, 1, nel quartiere di Serravalle. Domenica 29 settembre alle 18, in occasione di Empoli-Fiorentina, sarà allestito un info-point, sullo stile di quanto fatto in occasione del mercato settimanale del giovedì.

INFO E CONTATTI – Tutte le informazioni dedicate al percorso partecipativo sono nella pagina dedicata del sito del Comune di Empoli: https://stadio-percorso-partecipativo.comune.empoli.fi.it/. È disponibile anche una mail dedicata: stadioinsieme2024@comune.empoli.fi.it