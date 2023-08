Il pezzo fatto stamani era a conclusione della lunga trattativa, con momenti di maggior vicinanza e momenti di maggior lontananza, intavolata con il Cesena per Stiven Shpendi. Mancava il tassello dell’ufficialità che arriva adesso. Il classico comunicato conferma l’acquisizione del classe 2003, ma da Monteboro arriva anche (postato sui social ufficiali) un video di Shpendi in maglia azzurra che saluta i suoi nuovi tifosi. E’ dunque finalmente tutto ufficiale.

La formula è quella che abbiamo accennato stamani anche se c’è una variazione. Il giocatore non arriva a titolo definitivo ma con un prestito di due anni con obbligo di riscatto. Per lui dovranno essere sborsati poco meno di 2,5 milioni di euro. In questo, al Cesena andrà una percentuale pari al 30% sulla futura rivendita. Tutti finalmente d’accordo e Shpendi già vestito di azzurro con sorriso a trentasei denti. Il giocatore era già da tempo d’accordo, e felice, con il club di Monteboro. La settimana prossima conosceremo un conferenza. Da capire le condizioni fisiche del ragazzo in ottica disponibilità per la gara di Coppa Italia.

Per adesso, Stiven benvenuto ad Empoli !!!!