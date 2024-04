Prosegue il lavoro degli azzurri in vista dell’importantissima sfida di sabato. Contro il Lecce saranno in palio punti preziosissimi, oltre il fatto di poter tener ferma una diretta concorrente. Tra l’altro, guardando alla giornata che verrà, per le dirette concorrenti azzurri ci sono tutte sfide al limite dell’impossibile. Diceva del lavoro azzurro, che a livello tattico vede il 3-5-2 come riferimento maggiore. Ovviamente mister Nicola alterna spesso anche la difesa a quattro, la sensazione però è che in Salento l’Empoli possa essere molto simile a quello visto con il Torino.

Dietro non dovrebbe cambiare praticamente niente, anche perché Ismajli non sta recuperando e non si creano quindi le condizioni per un ballottaggio. Ballottaggi che invece potrebbero esserci in mezzo, soprattutto nella metà sinistra del campo. Sia Maleh che Cacace scalpitano, i due potrebbero andare a rilevare (rispetto all’ultima partita) Bastoni e Pezzella. In avanti da capire se si vorrà partire ancora con Cerri, sfruttando Niang a gara in corso. Sta meglio Grassi, ma per lui non dovrebbe essere ancora tempo per partire dal primo minuto. Per quanto riguarda l’infermeria, anche Berisha potrebbe dare un altro forfait.

La squadra si allenerà nuovamente oggi alle ore 11:00 a porte chiuse. Porte chiuse anche per la rifinitura di domani, venerdi.