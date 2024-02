Dopo il defaticante di ieri, la squadra ha sostenuto quest’oggi il primo vero allenamento in vista della sfida di Salerno. Venerdi, all’Arechi, si giocherà una partita importantissima che metterà in palio qualcosa in più dei canonici tre punti. Soprattutto per i padroni di casa sarà una sorta di ultima spiaggia, si prevede il pubblico delle grandi occasioni. In relazione all’importanza della sfida, in casa azzurra non si lascerà niente al caso e la settimana di lavoro, già a partire da oggi, sarà di estrema attenzione.

Il progetto tattico resta lo stesso dall’arrivo del tecnico Nicola, che a Salerno andrà da grande ex. Avanti con il 3-4-2-1 che si sta collaudando gara dopo gara. Punto interrogativo su chi andrà a sostituire lo squalificato Walukiewicz, mettendosi con Luperto ed Ismajli nella difesa a tre. L’indiziato principale sembra essere Bereszynski, con quindi Gyasi a destra in mezzo al campo e Cacace dall’altra parte. Sta molto meglio Pezzella, difficile che possa partire dal primo minuto ma potrebbe essere una soluzione. Chi sta destando già buone sensazioni è Niang, per lui però ci sarà da riprendere un pò il ritmo partita del nostro campionato. Per questo la sensazione è che davanti si riparta con Zurkowski e Cambiaghi dietro a Cerri. Sta meglio anche Caputo, vedremo se il proseguo della settimana gli permetterà di essere tra i convocati.

La squadra tornerà in campo domani per una nuova seduta di allenamento. Quello di domani sarà l’ultimo allenamento aperto al pubblico della settimana.