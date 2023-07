Dopo l’amichevole persa contro l’Heidenheim, la squadra azzurra è tornata al lavoro nel ritiro austriaco di Bad Harnig. Lavoro che ancora non vede diminuire i carichi; come specificato dal tecnico si lavora molto sul fondo. La squadra si sta però oncentrando sullo sviluppo della manovra, affinchè questo possa essere il più snello possibile. Lavoro importante anche per le chiusure con attenzione particolare alla catena di sinistra che non ha brillato ieri sera. Buone notizie arrivano da Ebuehi che aumenta i personali carichi e potrebbe essere finalmente impiegato nella partita di sabato contro il Lille.

Potrebbero esserci alcune novità nella formazione di partenza opposta ai francesi. Una di queste potrebbe essere rappresentata anche da Caprile, che ormai si allena con la squadra da qualche giorno. In difesa si potrebbe vedere il già citato Ebuehi con Ismajli e Luperto centrali e Cacace a sinistra. Il duo mediano, vista la non ottimale condizione di Marin, dovrebbe presentare ancora Ranocchia e Grassi, occhio però ad Haas. Si potrebbe invece mescolare un po le carte davanti con Henderson per Gyasi e Maldini per Fazzini, con poi Piccoli terminale offensivo.

Confermiamo che la gara di sabato con il Lille, ore 14:00, verrà trasmessa da Dazn.