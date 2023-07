La situazione legata a Stiven Shpendi ha subìto un rallentamento. La situazione, per come ci arriva direttamente da Cesena, vede il club bianconero non più così aperto alla proposta dell’Empoli; questo perchè ci sarebbe chi (almeno a discorsi) potrebbe offrire una cifra più alta sull’immediato. Situazione questa che pare far gola al Cesena e che, appunto, vedrebbe i bianconeri fare un passo indietro per cercare magari un’asta.

A mettere i bastoni tra le ruote, sempre per come ci viene raccontata dalla Romagna, sarebbero i cugini del Pisa. Infatti il club nerazzurro – da giorni se ne parla sulle edizioni locali dei giornali pisani – si sarebbe messo a testa bassa nel voler affondare il colpo sul classe 2003. Ovviamente l’Empoli, oltre ad avere in mano la preferenza del ragazzo, cerca di far ragione i bianconeri in ottica futura. La sensazione è che ci possa essere uno standby fino al ritorno ad Empoli della squadra (non si esclude però possa succedere qualcosa prima), poi da Monteboro si vorrà un si od un no.