Seppur via Napoli, l’ex portiere del Bari è arrivato ad Empoli, ed adesso ci potrebbe essere una situazione inversa. Infatti in Puglia, dove si è alla ricerca del sostituto di Caprile, si sta pensando serieamente a Samuele Perisan. Il portiere ex Pordenone è difatti finito nel mirino dei pugliesi, a breve le due società potrebbero incontrarsi per discutere di questo e capire la fattibilità della situazione.

Ovviamente l’arrivo di Caprile ha chiuso ogni speranza a Perisan di poter essere protagonista in maglia azzurra. Per lui, restando ad Empoli, ci può essere soltanto un ruolo marginale, situazione che potrebbe esser non congeniale al venticinquenne pordenonese. Dovesse verificarsi questa opzione, in casa azzurra, potrebbe esserci una promozione a secondo per Stubljar con però poi la ricerca di un nuovo terzo. Capiremo meglio quando la squadra tornerà dall’Austria.