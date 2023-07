L’Empoli ha bisogno come il pane di un nuovo terzino sinistro, ed i tempi sono già andati lunghi. Proprio per questo, nella nottata, c’è stata una decisa accelerata al discorso legato a Giuseppe Pezzella. Le parti avrebbero trovato l’intesa definitiva ed il nodo si sarebbe definitivamente sciolto. Alla fine, stando a quanto arrivato, l’hanno avuta vinta i crociati, nel senso che l’Empoli ha accettato le condizioni per il trasferimento a titolo definitivo. Ricordiamo che gli azzurri stavano spingendo per un obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Ancora non c’è certezza sulle cifre, non è da escludere che la chiusa possa essere arrivata magari grazie anche ad una percentuale sulla futura rivendita. Per questo ci riserviamo di essere più chiari nel momento dell’ufficialità. Pezzella dovrebbe essere annunciato a breve, da capire se il classe ’97 raggiungerà la squadra in Austria o, più probabile, si aggregherà la settimana prossima quando si tornerà al lavoro ad Empoli. A questo punto c’è solo da attendere la sistemazione dei dettagli per poi arrivare agli annunci ufficiali.